Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации

Мишустин заявил, что промышленность справляется с вызовами в условиях спецоперации

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Промышленность постепенно справляется с вызовами в условиях специальной военной операции, но сделать предстоит еще немало, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.

"Сделать предстоит еще немало, наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в войска уже налажены поставки вооружений, военной и специальные техники, также снабжение воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества. Все это первые результаты, необходимо продолжать работать и действовать в том же ключе, подчеркнул глава правительства.

Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.