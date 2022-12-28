Войти
РИА Новости

Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации

402
0
0
Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе
Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Мишустин заявил, что промышленность справляется с вызовами в условиях спецоперации

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Промышленность постепенно справляется с вызовами в условиях специальной военной операции, но сделать предстоит еще немало, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.

"Сделать предстоит еще немало, наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в войска уже налажены поставки вооружений, военной и специальные техники, также снабжение воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества. Все это первые результаты, необходимо продолжать работать и действовать в том же ключе, подчеркнул глава правительства.

Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.03.2019
Около 3,5 тыс. военнослужащих задействованы в развертывании единой системы ПВО на учениях в Забайкалье
26.06.2017
Шойгу: вступление Индии в ШОС открывает новые перспективы взаимодействия с РФ
26.01.2016
Более тысячи экипажей участвовали в отборе "Армейских игр-2016"
20.02.2015
Холдинг «Авиационное оборудование» разработает шасси для учебно-тренировочного самолета Як-152
11.10.2012
В Москве прошла конференция, посвященная 630-летию отечественной артиллерии
22.11.2011
ВВС РФ получили тренажерный комплекс для освоения МиГ-29СМТ
01.06.2011
Начальники генеральных штабов России и Сербии обсудят перспективы военного и военно-технического сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 12:37
  • 40454
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 28.12 11:50
  • 1
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 08:30
  • 123
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 01:14
  • 1
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 27.12 23:17
  • 2
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 27.12 01:04
  • 3
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты