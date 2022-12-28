Запад должен учитывать интересы России, но только на своих условиях

The Hill: "новая" архитектура безопасности Европы должна быть построена на условиях Запада

Авторы статьи в The Hill задумались о новой архитектуре безопасности в Европе, параллельной НАТО, к которой может присоединится Украина. По их мнению, в нее следует пригласить и Москву — "когда Путин уйдет, а Россия реформируется".

Лиз Говард (Lise Howard), Майкл О’Хэнлон (Michael O’Hanlon)

В своем обращении к Конгрессу президент Украины Владимир Зеленский заверил: "Ваши деньги — это не благотворительность. Это вложение в глобальную безопасность и демократию". Непосредственным дивидендом станет победа над агрессивной Россией. Но что будет дальше? Если мы рассчитываем хотя бы на проблеск надежды на стабильный и долгосрочный мир, мы должны творчески поразмыслить о том, как возвести по окончании конфликта новые, более успешные институты глобальной безопасности, которые поддержат наши первоначальные инвестиции.

Однако все нынешние предложения на эту тему в корне неверны. Один вариант, озвученный всего несколько недель назад, когда министры иностранных дел стран НАТО приветствовали своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу в румынском Бухаресте, заключается в том, чтобы принять Украину в альянс — как, собственно и обещали его лидеры еще в 2008 году в том же городе.

Винить расширение НАТО в боевых действиях на Украине в 2014 и 2022 годах неправильно и не нужно. Прошлые попытки Украины вступить в НАТО были недипломатичными по отношению к Москве, но не представляли для нее военной угрозы — и в отличие от непропорционального ответа России не были сопряжены с военными преступлениями.

Однако дальнейшее расширение НАТО фактически гарантирует антагонизм не только с Владимиром Путиным, но и со всеми будущими российскими лидерами. Еще пронатовский Джордж Кеннан и прозападный Михаил Горбачев оба предостерегали от расширения альянса, когда этот процесс только начался в 1990-х. Выстроить прочный мир, в котором Москва по-настоящему заинтересована, на этой основе не удастся.

Нам нужны изобретательные варианты, которые обеспечат реальное укрепление безопасности или обязательства перед Украиной — сильнее оставшихся на бумаге обещаний Бухарестского меморандума 1994 года, которыми Москва в итоге пренебрегла, но, пожалуй, слабее (или, по крайней мере, тоньше и дипломатичнее) гарантий безопасности, прописанных в статье 5 устава НАТО о взаимной обороне. Иначе необходимые Киеву заверения, что Запад его прикроет, навечно отравят отношения с Россией.

Новая архитектура безопасности должна предложить России и Украине возможность в перспективе присоединиться к Западу и вместе выстроить евразийское сообщество безопасности на основе сотрудничества — пусть даже это не представляется возможным сейчас, пока у власти остается Путин. Однако эту перспективу должен подразумевать любой мирный процесс в ближайшем будущем. Тем временем Запад должен удерживать Путина от любых нападений на российское "ближнее зарубежье", даже если (или когда) он согласится остановить нынешнюю бойню.

Тут могут помочь две масштабных идеи. Во-первых, создать некую структуру, параллельную НАТО, но отличную от нее, куда сможет присоединиться Украина, как только удастся заключить мир. Следует пригласить и Москву— когда Путин уйдет, а Россия реформируется. Во-вторых, даже без членства Киева в НАТО нам нужен механизм для ввода на Украину значительного количества войск НАТО — чтобы обучить и усовершенствовать украинские вооруженные силы, гарантировать мир на любых условиях и обеспечить "мину-растяжку" против будущей российской агрессии.

Что же касается будущей структуры альянса, которая дополнит, а не заменит НАТО, то сегодня на благо Европы уже действует структура времен холодной войны под названием Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), куда входит и Россия. Однако при всей ее пользе в качестве дискуссионной площадки и скромном присутствии на местах, ОБСЕ не предлагает ни того, что Украине понадобится для мирного соглашения, ни того, чтобы сама Россия восприняла ее всерьез и увидела в ней конкурента НАТО. Иными словами, нужна иная, новая организация.

Найти механизм, который успокоил бы Украину, сдержал агрессивную Россию, а также предложил перспективу возможного партнерства постимперской Москве, будет, мягко говоря, непросто. Любому такому Евроазиатскому сообществу безопасности (ЕАСБ), как его можно было бы назвать, придется заниматься военным планированием, проводить регулярные военные учения и совместные тренировки. Также потребуется механизм прозрачности. Кроме того, в будущем он сможет взять на себя и другие миссии, аналогичные НАТО, если стороны того пожелают.

Но имейте в виду: условный ЕАСБ в обозримой перспективе не заменит и не ослабит НАТО. Москва должна осознать этот факт. Ее непрекращающаяся агрессия против Украины и недавняя враждебность вообще переводят этот вопрос в плоскость, не подлежащую обсуждению.

Что касается нашего второго предложения — найти механизм для размещения на территории Украины многочисленных военнослужащих НАТО (но не боевых формирований) — то тут можно рассмотреть две идеи. Первое — это создание сил по установлению мира, одобренных Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы Москва не смогла ни возразить, ни наложить вето. Они могут получить многолетний мандат на патрулирование российско-украинской границы, а, возможно, и надзор за справедливым обращением со всеми меньшинствами на украинской земле (в качестве уступки Москве, чтобы сделать эту идею несколько правдоподобнее). Командовать ею может индийский генерал. При этом эти силы смогут вести боевые действия и получат право на энергичную самооборону.

Второй подход подразумевает расширенные учебные силы, с помощью которых НАТО установит присутствие для работы с украинскими вооруженными силами на всей территории страны и в большем масштабе, чем это было с 2014 по 2021 год. Ожидается, что Москва признает и примет это присутствие — опять же временное, пока жив Путин.

Любой из этих подходов обеспечит не только техническую помощь Украине, но и сдерживание новой российской агрессии. Одного присутствия будет недостаточно, чтобы нанести поражение российским силам, но оно поможет защитить Украину и практически гарантирует, что США и бóльшая часть НАТО либо весь альянс целиком вступят в будущую войну в случае дальнейшей российской агрессии. Опять же, весь механизм безопасности ЕАСБ должен быть достаточно открытым, чтобы в один прекрасный день вобрать в себя Россию. Эта открытость упрочит поддержку молчаливой, но крепнущей российской оппозиции и миллионов россиян, осуждающих имперский подход.

Три главных задачи для предложений такого рода — это сдержать Россию, успокоить Украину и не допустить подстрекательских идей вроде членства Украины в НАТО, которые сделают невозможным как урегулирование путем переговоров, так и будущий стабильный мир.

Разумеется, нет никакой гарантии, что эти идеи сработают: окончательное решение могут принять только стороны конфликта. Но в какой-то момент в 2023 году дальнейшие боевые действия могут показаться бесперспективными как Москве, так и Киеву. И когда это произойдет, мы должны быть готовы к новому подходу к архитектуре европейской безопасности.

Лиз Говард — профессор государственной и дипломатической службы Джорджтаунского университета и старший научный сотрудник Института мира США. Автор книги "Мощь в поддержании мира".

Майкл О’Хэнлон — заведующий кафедрой обороны и стратегии имени Филипа Найта Брукингского института и автор ряда книг, в том числе "Военная история для современного стратега: крупные войны Америки с 1861 года".