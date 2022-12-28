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Названа причина повреждения «Союза МС-22»

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«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA
«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA.
Источник изображения: NASA TV

Радиатор космического корабля «Союз МС-22» пробит из-за внешнего повреждения. Причину назвала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ситуацию с кораблем обсудили на совещании в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш).

«Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения», — говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что пролив хладагента из радиатора «Союза МС-22» не повлияет на безопасность работ в космосе.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили.

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