Мишустин заявил, что промышленность постепенно выравнивает ситуацию с поставками для СВО

Тем не менее, по словам российского премьера, "сделать предстоит еще немало"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские предприятия активизировались и стали выпускать "широкую номенклатуру товаров" в интересах специальной военной операции (СВО), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, указав, что "сделать предстоит еще немало".

"За месяцы работы координационного совета была существенно активизирована деятельность промышленных предприятий в интересах специальной военной операции, рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров", - сказал председатель правительства. По его мнению, "этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах как у самих организаций оборонно-промышленного комплекса, так и у тех, которые участвуют в кооперации с ними в рамках выполнения заказов для участников СВО".

Глава кабмина констатировал, что "налажены поставки в войска вооружений, военной и специальной техники, также снабжение наших воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества". "Все это первые результаты. Конечно, необходимо продолжать работать, действовать в том же ключе. Сделать предстоит еще немало", - подчеркнул Мишустин.

При этом он отметил, что отечественная промышленность "постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию". "Столь важное направление находится под контролем рабочей группы, которую возглавляет [вице-премьер - министр промышленности и торговли] Денис Мантуров", - уточнил премьер.