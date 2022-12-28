США навязывают свои образцы техники иностранным покупателям, заявил МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.

Захарова: США вытесняют Россию с иностранных рынков и навязывают свои образцы техники

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США пытаются вытеснить российскую военную технику с рынка и навязать покупателям свою продукцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон, действуя в том числе через американские посольства, оказывает давление на военно-политическое руководство стран, которые пользуются авиационной техникой из России.

"В качестве основного аргумента ими злонамеренно продвигаются инсинуации о якобы неспособности Российской Федерации в современных условиях обеспечить ее качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запасных частей, необходимых для ремонта", — отметила Захарова.

Дипломат уточнила, что США пытаются вынудить российских партнеров вывести свои самолеты из эксплуатации и передать их Киеву. Она отметила, что редкие задержки с поставкой специальной продукции вызваны угрозами Запада ввести санкции против международных транспортных компаний, сотрудничающих с Москвой.

"Налицо еще один бесспорный факт недобросовестной конкуренции со стороны США и их союзников. Вытесняя российскую технику с иностранных рынков, американцы одновременно навязывают нашим партнерам свои образцы, отстаивая таким образом в первую очередь интересы собственного ВПК", — добавила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения, несмотря на инсинуации США.