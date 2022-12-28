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Интерфакс-АВН

Астраханская верфь ОСК построит 4 универсальных сухогруза-контейнеровоза

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Сухогруз
Сухогруз.
Источник изображения: © Sputnik / Бурджу Окутан

Астрахань. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Южный центр судостроения и ремонта" (ЮЦСС, структура Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) заключило контракт на строительство и поставку четырех универсальных сухогрузов-контейнеровозов, сообщила пресс-служба ОСК.

Строительство судов будет осуществляться на судостроительном заводе "Лотос". Срок поставки контейнеровозов - 2025 год. Финансирование строительства предусмотрено распоряжением кабинета министров РФ от 23 сентября 2022 года, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным. Стоимость каждого судна, согласно данному распоряжению, составляет 1,741 млрд рублей.

Сухогрузы будут построены по проекту 00108, разработанному нижегородским конструкторским бюро "Вымпел" (входит в ОСК). Отмечается, что это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные.

В пресс-службе ЮЦСС отказались назвать заказчика судов.

Согласно сообщению ОСК, преимуществом судна является его универсальность. Кроме контейнеров оно может перевозить в двух трюмах любые виды сухих грузов, в том числе зерно, лес и пиломатериалы, генеральные грузы. Судно имеет большую вместимость по негабаритным грузам.

Габариты нового сухогруза соответствуют классу "Волго-Дон макс". Они смогут эксплуатироваться в морских районах, а также на внутренних водных путях России с учетом ограничений по габаритам и осадке, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской судоходный канал. Пропульсивная установка состоит из двух среднеоборотных дизелей по 1200 кВт и 2 винто-рулевых колонок отечественного производства центра судостроения "Звездочка" (входит в ОСК). Мощности двух вспомогательных дизель-генераторов по 400 кВт достаточно для обеспечения питания 60 рефрижераторных контейнеров.

Длина судна - 141 м, ширина - 16,9 м, высота борта - 6,3 м. Объем грузовых трюмов составляет 12 тыс. куб. м, дедвейт в море - 9 тыс. 200 тонн (при осадке 5,3 м), в реке - 5 тыс. тонн (при осадке 3,6 м), скорость - 10 узлов.

АО "ССЗ "Лотос" (MOEX: LOTS) является ведущим судостроительным предприятием на юге России, осуществляет ремонт корпусов судов, судовых систем и механизмов. ОАО "Южный центр судостроения и ремонта" владеет 91,57% уставного капитала завода.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
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