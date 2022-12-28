Япония намерена передать СВ Филиппин вертолеты UH-1J

ЦАМТО, 27 декабря. Сухопутные силы самообороны Японии намерены передать несколько многоцелевых вертолетов UH-1J японского производства Маниле, чтобы усилить возможности реагирования на последствия стихийных бедствиях полка армейской авиации СВ Филиппин.

Как сообщает филиппинское агентство PNA, представитель СВ Филиппин полковник Ксеркс Тринидад заявил, что поставка вертолетов UH-1J будет осуществлена в качестве гранта в рамках межгосударственного соглашения. Ожидается, что она будет реализована через 2-3 года.

Ожидается, многоцелевые вертолеты значительно повысят возможности полка армейской авиации, в первую очередь, в области оказания гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия, медицинской эвакуации, перевозки войск и снабжения, а также оценки ущерба во время чрезвычайных ситуаций. В настоящее время на вооружении полка состоит 6 вертолетов.

О планах Сухопутных сил самообороны Японии было объявлено в кулуарах двусторонней встречи представителей СВ двух стран во время первой в истории трехсторонней встречи командования СВ Японии, Филиппин и США в "Кемп Асака" (Токио, Япония) 11 декабря.

Вертолеты UH-IJ производятся компанией Fiji Heavy Industries. Они оснащены одним турбовальным двигателем Kawasaki T53-K-703 мощностью 1800 л.с., двухлопастным несущим и рулевым винтами.

Ранее Филиппинам из состава Сил самообороны Японии были безвозмездно переданы патрульные самолеты TC-90 "Кинг Эйр", запчасти к вертолетам. В стадии реализации находится контракт стоимостью 103,5 млн. долл. на поставку ВС Филиппин трех стационарных и одной мобильной РЛС.

Для Береговой охраны Филиппин в Японии компанией Japan Marine United (JMU) были построены десять 44-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV в рамках первой фазы проекта MSCIP. В стадии строительства находятся два 94-метровых многоцелевых патрульных корабля MRRV.