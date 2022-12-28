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Известия.ru

«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российские войска уничтожили украинские танки на краснолиманском направлении в Донбассе с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Кадрами удара по бронетехнике 26 декабря поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».


«Ожесточенные бои у Сватово–Кременной продолжаются. Очень активно работает артиллерия», — отмечается в публикации.

Ранее, 23 декабря, Минобороны РФ тоже показало боевое применение «Солнцепека» по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что при этом используются термобарические снаряды, поэтому происходит «колоссальное поражение», а «пехоте остается работать по минимуму».

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
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