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На верфи ASMAR начались подготовительные работы к строительству транспортных кораблей проекта Escotillon

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 27 декабря. На верфи в Талькауано компании Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) начались подготовительные работы к строительству многоцелевых транспортных кораблей проекта Escotillon IV для ВМС Чили.

Как сообщает Infodefensa.com, компания приступила к закупке листовой стали, которая должна поступить на верфь в Талькауано в первые месяцы 2023 года. Также подписаны первые контракты на производство оборудования и систем с длительными сроками изготовления. Строительство первого корабля проекта Escotillon IV начнется в апреле 2023 года.

Проект Escotillon IV предусматривает строительство на верфи ASMAR в Талькауано по проекту Vard Marine Inc. четырех многоцелевых транспортных кораблей, спроектированных в соответствии с конкретными потребностями и требованиями чилийского флота. Они заменят в составе ВМС Чили баржи LST-92 Rancagua и LST-95 Chacabuco, транспортный корабль AP-41 Aquiles и госпитальный корабль Sargento Aldea.

В качестве проектировщика судна обеспечения была выбрана канадская инжиниринговая компания Vard Marine, входящая в группу Fincantieri. Соответствующий контракт на базовое проектирование от верфи ASMAR компания получила в декабре 2020 года.

Проект строительства новых транспортов был одобрен 27 февраля 2022 года. Верфь ASMAR подписала контракт на строительство первых двух кораблей проекта 30 октября 2022 года.

Многоцелевое судно планируется использовать для выполнения задач в Тихом и Южном океанах, включая материальное снабжение, поисково-спасательные операции, перевозку войск и грузов, а также оказание гуманитарной помощи и поддержку операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Проект основан на существующей конструкции серии Vard 7 и специально адаптирован к требованиям чилийских ВМС. Судно сможет перевозить и разгружать широкий спектр грузов в контейнерах, а также транспортные средства, десантные средства, вертолеты и спасательные шлюпки для выполнения различных миссий. Кроме того, предусмотрена возможность эксплуатации в холодных водах Антарктики.

Длина нового судна составит 110 м, ширина – 21,8 м, осадка – 13,8 м, водоизмещение – 7987 т. Дизель-электрическая установка обеспечит пропульсивную мощность на валу 11200 кВт и электрическую мощность 6000 кВт. Расчетная максимальная скорость составляет 17 узлов, скорость на экономичном ходу – 12 узлов, дальность хода – 7000 морских миль, автономность – 30 суток, эксплуатационная готовность – 187 суток в год. Экипаж судна составит 95 человек (21 офицер и 74 матроса). На борту будет базироваться один вертолет.

На борту будут предусмотрены места для размещения батальонной группы в составе 250 военнослужащих. Для самозащиты судно будет оснащено двумя дистанционно управляемыми модулями вооружения с 20-мм пушкой в носовой части и двумя модулями с пулеметом калибра 12,7х99 мм в кормовой части.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чили
Продукция
Т-95
Компании
Fincantieri
Проекты
2020-й год
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