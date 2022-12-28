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ТАСС

Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Глава Минобороны заслушал доклады об итогах деятельности и планах развития на 2023 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел во вторник итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России и заслушал доклады об итогах деятельности и планах развития на 2023 год, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня в Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также уточнили, что в ходе селекторного совещания "глава военного ведомства заслушал доклады руководящего состава вооруженных сил об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки".

Итоги уходящего 2022 года и задачи на ближайшее время были поставлены перед Минобороны на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента РФ, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Владимира Путина. "В соответствии с поручениями президента России в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных сил РФ и повышение их боевых возможностей", - приводит Минобороны слова Шойгу.

Также в ходе селекторного совещания министр обороны поздравил спасателей с их профессиональным праздником. "Сегодня День спасателя, 32 года назад было создано министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы поздравляем наших коллег из МЧС, поздравляем спасателей с их профессиональным праздником", - приводит ведомство слова Шойгу. 

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Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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