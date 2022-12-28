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ТАСС

Холдинг "Российские космические системы" возглавил Геннадий Ерохин

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

В Роскосмосе сообщили, что возглавлявший компанию Георгий Третьяков продолжит работу в холдинге в качестве исполнительного директора

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гендиректором холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) назначен Геннадий Ерохин. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Решением госкорпорации "Роскосмос" генеральным директором АО "Российские космические системы" назначен Геннадий Ерохин. Возглавлявший холдинг Георгий Третьяков продолжит работу в компании в качестве исполнительного директора", - говорится в сообщении.

Ерохин 20 лет работает в РКС. В его сферу ответственности входит в том числе руководство разработкой интегрированной бортовой информационной системы. Внедрение этой системы, являющейся импортонезависимой, поможет снизить стоимость и сроки создания спутников, наладить их серийное производство, считают в госкорпорации.

В конце октября и.о. гендиректора РКС был назначен Третьяков. На этом посту он сменил Андрея Тюлина, который переведен в коллегию Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. 

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