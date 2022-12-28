Wall Street Journal пишет об «определяющих факторах» в украинском конфликте этой зимой

Источник изображения: topwar.ru

Многие эксперты уже успели высказать свое мнение по поводу векторов развития украинского конфликта в зимнее время. Часть из них уверены, что сильные холода приостановят активные боевые действия до весны 2023 года. Другие же, наоборот, утверждают, что стороны начнут крупные наступательные операции, как только «подмерзнет» почва.

Свое видение ситуации изложили и аналитики из американского издания Wall Street Journal. По мнению авторов материала, этой зимой определяющее значение в российско-украинском противостоянии будут иметь четыре фактора.

Во-первых, это погодные условия. Эксперты также полагают, что ВСУ смогут перейти в наступление с приходом морозов, когда исчезнет распутица. Стоит отметить, что о вероятности наступления ВС РФ американцы почему-то не говорят.

Основными направлениями вероятного удара ВСУ американцы называют Запорожский фронт и линию Сватово-Кременная. В то же время, аналитики «пророчат» серьезные трудности простым украинцам из-за проблем с энергетикой.

Вторым фактором, который может серьезно повлиять на ход конфликта в материале называют город Бахмут (Артемовск). Победа или поражение

любой из сторон на данном направлении, по мнению экспертов, возымеет огромный психологический эффект.

В-третьих, как пишет Wall Street Journal, многое будет зависеть от решения нового Конгресса о дальнейшей поддержке Украины. Снижение объемов помощи по мнению экспертов, однозначно сыграет на руку России, которая якобы планирует новое наступление со стороны РБ.

Наконец, четвертым фактором американцы называют вероятность мирных переговоров. Однако данный сценарий эксперты называют самым труднореализуемым. По крайней мере, в ближайшее время.