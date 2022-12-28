Войти
Военное обозрение

Wall Street Journal пишет об «определяющих факторах» в украинском конфликте этой зимой

331
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Многие эксперты уже успели высказать свое мнение по поводу векторов развития украинского конфликта в зимнее время. Часть из них уверены, что сильные холода приостановят активные боевые действия до весны 2023 года. Другие же, наоборот, утверждают, что стороны начнут крупные наступательные операции, как только «подмерзнет» почва.

Свое видение ситуации изложили и аналитики из американского издания Wall Street Journal. По мнению авторов материала, этой зимой определяющее значение в российско-украинском противостоянии будут иметь четыре фактора.

Во-первых, это погодные условия. Эксперты также полагают, что ВСУ смогут перейти в наступление с приходом морозов, когда исчезнет распутица. Стоит отметить, что о вероятности наступления ВС РФ американцы почему-то не говорят.

Основными направлениями вероятного удара ВСУ американцы называют Запорожский фронт и линию Сватово-Кременная. В то же время, аналитики «пророчат» серьезные трудности простым украинцам из-за проблем с энергетикой.

Вторым фактором, который может серьезно повлиять на ход конфликта в материале называют город Бахмут (Артемовск). Победа или поражение

любой из сторон на данном направлении, по мнению экспертов, возымеет огромный психологический эффект.

В-третьих, как пишет Wall Street Journal, многое будет зависеть от решения нового Конгресса о дальнейшей поддержке Украины. Снижение объемов помощи по мнению экспертов, однозначно сыграет на руку России, которая якобы планирует новое наступление со стороны РБ.

Наконец, четвертым фактором американцы называют вероятность мирных переговоров. Однако данный сценарий эксперты называют самым труднореализуемым. По крайней мере, в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.12.2022
Восточную Сибирь прикрыли модернизированными «Фаворитами»
05.07.2022
«Известия» показали работу комплекса «Искандер» по позициям украинских националистов
08.11.2021
Шойгу заявил о слежении за кораблями США в Черном море для недопущения провокаций
30.11.2020
Чудо возрождения газотурбинных танков
11.12.2019
Polskie Radio (Польша): ракеты и танки в Калининградской области — лишь элемент стратегической игры
11.04.2019
"Все против России": Киев готовит ракеты большой дальности
27.11.2012
НАТО получило приглашение на взрыв
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 12:37
  • 40454
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 28.12 11:50
  • 1
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 08:30
  • 123
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 01:14
  • 1
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 27.12 23:17
  • 2
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 27.12 01:04
  • 3
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты