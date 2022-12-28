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Военное обозрение

Ключевые компании-поставщики прекращают сотрудничество с японским ВПК ввиду его низкой рентабельности

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Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Низкая рентабельность и экспортные ограничения стали основными причинами, побудившими ключевых поставщиков прекратить сотрудничество с японским ВПК, несмотря на существенное увеличение оборонных расходов правительства в целях обеспечения своей национальной безопасности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал поручение оборонному и финансовому ведомствам удвоить оборонный бюджет до 43 трлн йен (22,2 трлн рублей) на ближайшие пять лет до 2027 года, что будет равняться 2% ВВП страны.

Президент Shimadzu Corporation Ясунори Ямамото:

К большому сожалению, приходится констатировать то, что мы столкнулись с большими трудностями в бизнесе в оборонке. По этой причине моё отношение к существенному подъёму и быстрому росту продаж в этой сфере довольно скептическое

Общие показатели объёма продаж авиационной техники в оружейном бизнесе корпорации составляют 80%. Компания-производитель также поставляет и индикаторы в кабине экипажа для ВС самообороны Японии, но по утверждению её руководства, за последние несколько лет ежегодная выручка существенно упала до 20 млрд йен (10,3 млрд рублей).

Тем временем об уходе с японского ВПК заявила компания в области автомобилестроения KYB Corporation, специализирующаяся на производстве гидравлического оборудования для двухмоторных военно-транспортных самолётов Kawasaki C-2. Среди других предприятий числится и Daicel Corporation – отечественная химическая компания, обеспечивающая поставки систем авиационной эвакуации для пилотов. Также в этом списке фигурирует и Mitsui E&S Shipbuilding Corporation, занимавшаяся строительством парусных судов.

Отметим, что на фоне массового ухода основных производителей вооружений в Японии правительство всерьёз обеспокоено сложившейся ситуацией. Токио разрабатывает различные меры, направленные на поддержку и обеспечение выполнения оборонных заказов на фоне сворачивания крупных компаний своей деятельности. Министерство финансов Японии в своём отчёте указывало на усовершенствование системы управления затратами с целью обеспечения рентабельности оборонного бизнеса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
c-2
Компании
Kawasaki
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