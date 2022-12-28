Базы российских Ту-160 и американских B-2 оказались уязвимы

MWM: и российская, и американская базы стратегических бомбардировщиков оказались уязвимы

10 декабря единственное подразделение бомбардировщиков-невидимок ВВС США вышло из строя, все размещенные на базе B-2 бездействовали 11 дней.А 5 и 25 декабря авиабаза российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе подвергалась атакам украинских беспилотников.

На фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и США, а также ввиду того, что американские войска, разведывательные службы и военные подрядчики сохраняют значительное присутствие на Украине, поддерживая непрекращающиеся военные действия против Москвы, основные базы стратегических бомбардировщиков обеих стран столкнулись с серьезными препятствиями. 10 декабря единственное подразделение бомбардировщиков-невидимок ВВС США вышло из строя после того, как один из бомбардировщиков B-2 на авиабазе Уайтмен загорелся в результате аварии, при этом все размещенные на базе B-2 бездействовали 11 дней. Сокращение парка B-2 со 120 до всего лишь 20 самолетов в сочетании с крайне низким уровнем эксплуатационной готовности и высокой потребностью в техническом обслуживании серьезно ограничило его потенциальный вклад в масштабные военные действия.

Проблема стоит чрезвычайно остро: никаких иных полностью боеспособных самолетов-невидимок, способных нести ядерное оружие, на вооружении НАТО нет, гораздо меньший по размерам истребитель-невидимка F-35 по-прежнему не готов к интенсивным боевым действиям, а более старый F-22 используется в крайне ограниченных количествах и может нести лишь бомбы малого размера для операций "воздух – земля". Закрытие взлетно-посадочной полосы на базе ВВС Уайтмен подняло вопрос о том, насколько стойкими окажутся ударные возможности американских бомбардировщиков-невидимок в случае войны, поскольку ракетные атаки противника наверняка повлекут разрушения гораздо большие, чем катастрофа одного B-2.

Следом за 11-дневным закрытием взлетно-посадочной полосы в Уайтмене произошел инцидент на авиабазе Энгельс в Саратовской области. 25 декабря появились сообщения о взрывах на объекте и предположения о возможном ударе Украины или ее союзников. Объект, расположенный примерно в 730 км к юго-востоку от Москвы, прежде уже подвергался ударам украинских беспилотников 5 декабря, а 26 декабря был подтвержден еще один удар, в результате которого пострадали трое.

Хотя в советское время основные стратегические бомбардировщики СССР базировались на Украине и в Казахстане, с 1990-х годов стержневую роль в российских ВВС стратегического сдерживания играет Энгельс: именно там размещены Ту-95, которые составляют костяк дальней авиацией страны наряду с единственным подразделением Ту-160. Ту-160 имеет в России такой же элитный статус, что и B-2 в США, и его производство также сильно сократилось по окончании холодной войны — хотя и из-за коллапса российской экономики, а не из-за проблем с самой программой.

Ту-160 поступил на вооружение в 1986 году, и первоначально ожидалось, что общий парк достигнет 100 самолетов. И если США намерены заменить B-2 на B-21 следующего поколения примерно к 2030 году, то Ту-160 останется элитой российского бомбардировочного флота: будет произведено 50 новых самолетов, при этом первый Ту-160М должен поступить в состав флота до начала 2023 года. Хотя на сегодняшний день общепринято считать Ту-160 самым боеспособным бомбардировщиком в мире, его статус наверняка понизится в связи с поступлением на вооружение B-21 и разработкой его китайского конкурента Н-20.

У самой России с разработкой бомбардировщика следующего поколения по программе ПАК ДА возникли трудности, и задержки стали ключевым фактором в решении возобновить производство Ту-160. Поскольку обе страны намерены развернуть гораздо более крупные парки высокотехнологичных бомбардировщиков (Россия — быстрее, поскольку серийное производство Ту-160 уже началось, а США — медленнее, но с более амбициозной новой техникой), есть основания полагать, что нынешняя уязвимость в связи с высокой концентрацией B-2 и Ту-160 на одной базе снизится.