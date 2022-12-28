Войти
ИноСМИ

Базы российских Ту-160 и американских B-2 оказались уязвимы

404
0
0
Американский стратегический бомбардировщик B-2 на военной авиабазе Уайтмен, штат Миссури, США
Американский стратегический бомбардировщик B-2 на военной авиабазе Уайтмен, штат Миссури, США.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / U.S. Department of Defense Current Photos

MWM: и российская, и американская базы стратегических бомбардировщиков оказались уязвимы

10 декабря единственное подразделение бомбардировщиков-невидимок ВВС США вышло из строя, все размещенные на базе B-2 бездействовали 11 дней.А 5 и 25 декабря авиабаза российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе подвергалась атакам украинских беспилотников.

На фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и США, а также ввиду того, что американские войска, разведывательные службы и военные подрядчики сохраняют значительное присутствие на Украине, поддерживая непрекращающиеся военные действия против Москвы, основные базы стратегических бомбардировщиков обеих стран столкнулись с серьезными препятствиями. 10 декабря единственное подразделение бомбардировщиков-невидимок ВВС США вышло из строя после того, как один из бомбардировщиков B-2 на авиабазе Уайтмен загорелся в результате аварии, при этом все размещенные на базе B-2 бездействовали 11 дней. Сокращение парка B-2 со 120 до всего лишь 20 самолетов в сочетании с крайне низким уровнем эксплуатационной готовности и высокой потребностью в техническом обслуживании серьезно ограничило его потенциальный вклад в масштабные военные действия.

Проблема стоит чрезвычайно остро: никаких иных полностью боеспособных самолетов-невидимок, способных нести ядерное оружие, на вооружении НАТО нет, гораздо меньший по размерам истребитель-невидимка F-35 по-прежнему не готов к интенсивным боевым действиям, а более старый F-22 используется в крайне ограниченных количествах и может нести лишь бомбы малого размера для операций "воздух – земля". Закрытие взлетно-посадочной полосы на базе ВВС Уайтмен подняло вопрос о том, насколько стойкими окажутся ударные возможности американских бомбардировщиков-невидимок в случае войны, поскольку ракетные атаки противника наверняка повлекут разрушения гораздо большие, чем катастрофа одного B-2.

Следом за 11-дневным закрытием взлетно-посадочной полосы в Уайтмене произошел инцидент на авиабазе Энгельс в Саратовской области. 25 декабря появились сообщения о взрывах на объекте и предположения о возможном ударе Украины или ее союзников. Объект, расположенный примерно в 730 км к юго-востоку от Москвы, прежде уже подвергался ударам украинских беспилотников 5 декабря, а 26 декабря был подтвержден еще один удар, в результате которого пострадали трое.

Хотя в советское время основные стратегические бомбардировщики СССР базировались на Украине и в Казахстане, с 1990-х годов стержневую роль в российских ВВС стратегического сдерживания играет Энгельс: именно там размещены Ту-95, которые составляют костяк дальней авиацией страны наряду с единственным подразделением Ту-160. Ту-160 имеет в России такой же элитный статус, что и B-2 в США, и его производство также сильно сократилось по окончании холодной войны — хотя и из-за коллапса российской экономики, а не из-за проблем с самой программой.

Ту-160 поступил на вооружение в 1986 году, и первоначально ожидалось, что общий парк достигнет 100 самолетов. И если США намерены заменить B-2 на B-21 следующего поколения примерно к 2030 году, то Ту-160 останется элитой российского бомбардировочного флота: будет произведено 50 новых самолетов, при этом первый Ту-160М должен поступить в состав флота до начала 2023 года. Хотя на сегодняшний день общепринято считать Ту-160 самым боеспособным бомбардировщиком в мире, его статус наверняка понизится в связи с поступлением на вооружение B-21 и разработкой его китайского конкурента Н-20.

У самой России с разработкой бомбардировщика следующего поколения по программе ПАК ДА возникли трудности, и задержки стали ключевым фактором в решении возобновить производство Ту-160. Поскольку обе страны намерены развернуть гораздо более крупные парки высокотехнологичных бомбардировщиков (Россия — быстрее, поскольку серийное производство Ту-160 уже началось, а США — медленнее, но с более амбициозной новой техникой), есть основания полагать, что нынешняя уязвимость в связи с высокой концентрацией B-2 и Ту-160 на одной базе снизится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Украина
Продукция
B-2 Spirit
F-22
F-35
Ту-160
Ту-95
Проекты
NATO
БПЛА
ПАК ДА
Ядерный щит
Похожие новости
12.04.2021
"Невидимый и точный": Россия определилась с главной ударной силой
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 12:37
  • 40454
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 28.12 11:50
  • 1
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 08:30
  • 123
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 01:14
  • 1
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 27.12 23:17
  • 2
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 27.12 01:04
  • 3
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты