США разбудили "спящих диверсантов" в России. Последствия непредсказуемы

JMW: западные спецслужбы начали диверсионную войну в России

Джек Мерфи (Jack Murphy)

Кампания включает в себя давно "законсервированные" ячейки, которые шпионская служба союзной США европейской страны активировала, чтобы помешать спецоперации Кремля на Украине и инициировать теневую войну в российском тылу.

С момента начала СВО ДРГ организовала множество планировавшихся годами необъяснимых взрывов и других инцидентов против российского ВПК. Так заявили три бывших сотрудника разведки США, два бывших военных чиновника и некое информированное лицо. Бывшие чиновники не стали называть конкретные цели кампании ЦРУ, но с февраля в результате необъяснимых инцидентов на территории России был поврежден не один железнодорожный мост, топливный склад и электростанция.

На местах ни один американский военнослужащий в выполнении этих миссий не участвует, но офицеры военизированных формирований агентства командуют и контролируют их. Они приписаны к Центру специальной деятельности ЦРУ, но подчиняются Европейскому миссионерскому центру агентства. Использование разведывательной службы союзной страны для наделения ЦРУ дополнительными возможностями правдоподобного отрицания стало важным фактором в решении президента США Джо Байдена одобрить диверсии.

Хотя по юридическим причинам командование и контроль над программой саботажа принадлежат ЦРУ, правом решающего голоса при проведении операций обладает неназванный союзник, поскольку рискуют именно его люди. Источники неоднократно опровергали предположения о том, что этот союзник является уполномоченным лицом ЦРУ, ссылаясь исключительно на тесное партнерство. Сам союзник, чьи агенты проводят кампанию, не называется, поскольку тогда под угрозой окажется оперативная безопасность действующих на территории России ячеек.

Любые секретные операции американских агентств должны сперва получить одобрение президента. После того, как разведслужбы США решили, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, Барак Обама, будучи президентом, подписал соответствующее заключение, утверждает TheWashingtonPost. Помимо ЦРУ в расследовании участвовали Агентство национальной безопасности и киберкомандование вооруженных сил США. А само оно предусматривало схему внедрения кибероружия в российскую инфраструктуру, пишет издание.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ, в расследовании 2016 года диверсионные операции тоже упоминались. Другие бывшие чиновники заявили, что нынешняя кампания саботажа потребовала бы либо нового заключения, либо поправок к существующему.

Пресс-секретарь ЦРУ Тэмми Торп отрицала причастность агентства к серии загадочных взрывов, которые поразили оборонную и транспортную инфраструктуру России в 2022 году. “Утверждение о том, что ЦРУ каким-то образом поддерживает диверсионные сети в России, является категорически ложным”, — заявила она. В соответствии с санкционирующим тайные операции разделом 50 Кодекса законов США, ЦРУ может на законных основаниях отрицать соответствующий факт всем, кроме так называемой “Банды восьми”, куда входят председатели и высокопоставленные члены меньшинства комитетов конгресса по разведке, спикер и лидер меньшинства в Палате представителей, а также лидеры сенатского большинства и меньшинства.

Контролируемая ЦРУ кампания неназванного европейского союзника США — лишь одна из нескольких, которые западные страны проводят на территории России. Встревоженные проведением СВО европейские разведслужбы активизировали в своих странах давно бездействовавшие сети сопротивления, которые, в свою очередь, направляли агентов в Россию, чтобы сеять хаос без помощи ЦРУ. Кроме того, как сообщается, украинская разведка и спецназ проводят в российском тылу собственные операции.

По словам бывшего офицера военизированных формирований ЦРУ Мика Малроя (Mick Mulroy), многочисленные кампании саботажа имеют эффект. “Я не знаю, кто стоит за этими атаками, но их значимость высока и служит нескольким целям, — сказал он. — У России серьезные проблемы с обслуживанием логистических линий поставок, а атаки еще сильнее осложняют усилия по снабжению вооруженных сил”.

Также они служат цели посеять сомнения в умах Кремля, доказывая, что президент Путин “не контролирует происходящее в собственной стране”, сказал Малрой. “Что это: тайная операция, недовольные русские саботируют собственный завод или дело в некомпетентности рабочих? Не знаю ни я, ни, вероятно, сам Кремль”.

И действительно, отказываясь брать на себя ответственность за отдельные диверсии, совершенные европейской шпионской службой под руководством ЦРУ, два агентства надеются послать Кремлю определенный сигнал, одновременно вынуждая российские спецслужбы бросаться разом во все стороны в поиске виновных. “В саботаже и подрывной деятельности есть психологическая составляющая”, — сказал один бывший американский чиновник.

“За последние несколько месяцев по всей России произошло много пожаров, — сказала специалист по России Ольга Лотман из Центра анализа европейской политики. — Российские СМИ сообщали об этих пожарах как об отдельных инцидентах”.

Наложение друг на друга различных диверсионных кампаний в российском тылу создало ряд проблем для ответственных за них западных спецслужб. Летом ЦРУ стало ясно, что назрела необходимость устранить конфликты между разными группами его собственных агентов на территории России. Имели место многочисленные инциденты с нарушением железнодорожных путей и линий электропередач, которые непреднамеренно помешали другим миссиям.

Дальше — больше; однажды две диверсионные ячейки скомпрометировали друг друга при выполнении одной и той же задачи. Один оперативник погиб, а другой попал в плен после перестрелки с российскими спецслужбами. С тех пор было предпринято множество усилий, дабы исключить подобные инциденты в дальнейшем.

Диверсионные миссии внутри России имеют глубокие корни. По словам двух бывших военных чиновников, некоторые тайники со взрывчаткой и снаряжением союзная США разведслужба создала еще более десяти лет назад. В то время она действовала в одностороннем порядке, без участия ЦРУ.

ЦРУ вступило в игру в ответ на присоединение Крыма к России в 2014 году. Совместно с союзной спецслужбой оно стало планировать переброску дополнительных агентов на территорию России с приказом залечь на дно до возникновения крайней необходимости. Первая из таких "законсервированных ячеек" проникла в Россию в 2016 году.

С ведома ЦРУ агенты снабдили работающие под прикрытием “ячейки” так называемыми "легендами" — фальшивыми биографиями, которые объяснили бы их присутствие в России, — и всеми сопутствующими документами. По словам бывшего военного чиновника, существует также некая “обширная сеть” подставных компаний для поддержки подобного рода тыловых операций. “Некоторым из них уже лет под 20”, — сказал он.

Обе разведслужбы поставили в приоритет возможности правдоподобного отрицания на случай обнаружения агентов российскими спецслужбами. Другим приоритетом стала минимизация риска для гражданских. “В их руководстве прописано не допускать смертей среди гражданского населения”, — объяснил бывший чиновник.

Начиная с 2016 года в Россию проникали все новые и новые ДРГ. Одни контрабандой завозили новые боеприпасы, другие вскрывали существующие схроны.

За два дня до начала российской СВО на Украине союзная спецслужба, руками которой ЦРУ проводит диверсионную кампанию, посредством системы засекреченной связи активировала спящие ячейки по всей России. Последние незаметно переместились к местам расположения тайников с боеприпасами и откопали большое количество взрывчатки и других необходимых для операций материалов. После инвентаризации и проверки оборудования агенты стали ждать приказа начать поражать цели.

Когда 26 февраля российские танки пересекли украинскую границу, спящие ячейки уже были приведены в полную боеготовность.

Некоторые из первых диверсионных атак в тылу России произошли за пределами ее границ, на территории Белорусcии, когда “подпольная сеть железнодорожников, хакеров и силовиков-диссидентов” начала атаковать соединяющие Россию и Украину железнодорожные линии, пишет The Washington Post. “Начиная с 26 февраля, через два дня после начала российской СВО, серия из пяти диверсионных атак на посты передачи сигналов привела к практически полной остановке движения поездов”, — сообщает издание со ссылкой на бывшего железнодорожного служащего, ныне проживающего в Польше.

По мере развития конфликта на Украине некоторые подконтрольные ЦРУ группы постоянно пересекали государственные границы, стремясь добыть больше боеприпасов и отработать выполнение задач.

ЦРУ и элитное подразделение спецопераций страны – хозяйки ДРГ наблюдали за этими "репетициями". Диверсии также поддерживает Объединенное командование специальных операций, ориентируясь на разведку, наблюдения и рекогносцировку, в том числе посредством отправки БПЛА вглубь России.

“Командам элитного уровня, с которыми у нас хорошие отношения, почти всегда оказывается поддержка со стороны средств воздушного наблюдения при проведении крупных диверсионных операций в тылу России, — поведал знакомый с ситуацией человек, добавив, что публично модели ряда предоставляющих разведданные БПЛА не раскрывались. — Беспилотники, о которых мы еще даже не знаем, уже снуют туда-сюда в украинском и российском воздушном пространстве”.

ЦРУ проводит диверсии с момента своего основания в 1947 году. Во время холодной войны агентство планировало и осуществляло их от Кубы до Вьетнама и по всей Центральной Америке. Аналогичные миссии составляли ключевую часть планов агентства в отношении Западной Европы на случай вторжения Советского Союза.

В эти планы входили так называемые диверсионно-разведывательные партизанские сети — гражданские лица, которые живут нормальной жизнью вплоть до момента вторжения врага, после чего активизируются и приступают к диверсиям и шпионажу, — а нынешняя кампания внутри России больше напоминает операции ЦРУ в преддверии американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Тогда офицеры военизированных формирований сухопутных войск ЦРУ обучили 70 курдских ячеек и развернули их в контролируемых Саддамом Хусейном районах, нацелившись на инфраструктуру. “В итоге у нас появилось много команд… действующих на территории, контролируемой Ираком”, — сказал бывший оперативный сотрудник ЦРУ Сэм Фэддис (Sam Faddis), возглавлявший одну из команд агентства. Их деятельность включала в себя пуск под откос поезда из 90 вагонов и взрыв офиса офицера иракской разведки. “Это такой способ сказать: вам крышка, мы уже здесь, все кончено”, — пояснил Фэддис.

Саботаж может показаться устаревшей концепцией, имеющей отношение к подвигам Томаса Лоуренса (“Аравийского”) в Первой мировой войне и Управлению стратегических служб во время Второй, но по-прежнему остается актуальным инструментом нарушения логистики противника и наведения шумихи в тылу.

Железнодорожные пути и линии электропередач — линейные цели, которые можно уничтожить с помощью взрывчатки и других методов. “Материалы стали лучше, но сама сборка железнодорожных путей практически не изменилась с тех пор, как были изобретены поезда”, — пишет майор Дэниел Миган (Daniel Meegan) в дипломной работе для Школы повышения квалификации офицерских составов ВМС под названием “Ломая чужие игрушки: саботаж в многополярном мире”.

В исследовании Миган приводит три конкретных примера: кампания Томаса Лоуренса против турок во время Первой мировой войны, операции Управления стратегических служб в Греции во время Второй мировой войны и террористическая деятельность леворадикальной боевой организации WeatherUndergroundна территории самих США в 1970-х. Он приходит к выводу, что подобного рода операции “доказывают, что даже очень маленькие диверсионные группы могут оказывать решающее воздействие на гораздо более крупные вражеские организации. Их использование позволило лидерам и планирующим органам сосредоточить ограниченную рабочую силу и материальные средства в другом месте, поставив врагов перед многочисленными дилеммами”.

Правительство США встретило известие о таинственных пожарах и взрывах в России молчанием, а вот Украина неоднократно подстрекала Кремль в соцсетях, перекладывая вину на неосторожных курильщиков. После того, как в августе при загадочных обстоятельствах сгорел российский склад боеприпасов в пограничной с Украиной Белгородской области, в Твиттер-аккаунте Министерства обороны Украины появилось насмешливое предупреждение о вреде курения.

В другой раз они пошутили, что боеприпасы сдетонировали "из-за жары". “Через несколько месяцев узнаем, будут ли российские боеприпасы взрываться из-за холода”.

Украинские чиновники также начали намекать на собственную способность задействовать партизан для поражения целей в тылу врага, в том числе на территории ЛДНР. В августе высокопоставленный украинский чиновник сообщил The New York Times, что нападение на авиабазу в Крыму совершили “партизаны”, а за взрыв тамошнего склада боеприпасов в ответе некое украинское “элитное военное подразделение”.

“Сообщается, что после присоединения Крыма к России в 2014 году разведка США начала масштабную программу подготовки украинского спецназа. Вполне вероятно, что именно они руководят нынешними диверсионными операциями в Крыму”, — заявил Малрой.

Тем временем непонятные взрывы в глубине российских территорий продолжаются. Эти диверсии хоть и способны оказать существенное влияние на действия Кремля, в том числе психологически, но также создают риск эскалации конфликта между Западом и Россией. Причем стороны могут утратить способность трезво оценивать и контролировать ситуацию.

До сих пор цели, пораженные управляемыми ЦРУ агентами союзной США спецслужбы, имели в основном тактическое значение, а не стратегическое. Однако нельзя исключать вероятность того, что действия ДРГ, наряду с потерями на поле боя, загонят Путина в угол и приведут к ядерной эскалации.

Такие удары дают российским лидерам понять, что неприятностей стóит ждать в том числе и в тылу. По мнению наблюдателей, это может как ограничить военные возможности России, так и толкнуть Путина на эскалацию. “О военном значении этих целей можно спорить бесконечно, но они могут вызвать наибольшую озабоченность Путина и оказать огромное влияние на его соображения в контексте эскалации”, — сказал бывший сотрудник ЦРУ Дуглас Лондон (Douglas London).

Но из-за этих соображений не обязательно тормозить секретные операции, считает ведущий научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман (Michael Kofman). “Всегда существует опасность просчета в отношении красных линий противника, — сказал он. — Это постоянный риск, но его необходимо сопоставлять с целями и вариантами ответного удара противника. Главное здесь — ориентироваться между уклонением от риска и бессмысленным безрассудством”.

Поскольку конфликт затянулся, некоторые союзники США по НАТО отказались от поддержки операций в российском тылу. Их политические последствия пугают некоторые правительства, однако Соединенные Штаты и тот их ключевой союзник, что осуществляет диверсии, продолжают демонстрировать настойчивость и целеустремленность.

По словам бывшего сотрудника спецслужб, чем дольше длится конфликт, тем выше вероятность того, что саботаж станет наглее, особенно если Путин задействует оружие массового уничтожения. “Нам нужно послать Путину более четкий сигнал, поэтому скоро операции начнутся в Москве и других ключевых городах”, — сказал бывший чиновник.

Примечание автора к статье

Многие спросят, почему столь важная статья появилась на моем личном сайте, а не в каком-нибудь престижном издании. Не стану подробно описывать весь ее путь; скажу только, что в ходе взаимодействия с редакторами основных изданий меня в одном случае попросили сделать кое-что незаконное и неэтичное, а в другом я заподозрил, что высокопоставленный сотрудник ЦРУ может отредактировать статью, убрав официальные заявления, и слить компрометирующую информацию The New York Times.

Я понимаю желание разведсообщества скрыть секретные операции от журналистов. Это их работа, и в данном случае они справились с ней довольно эффективно. А вот прессу я виню в невыполнении профессиональных обязательств.

Эта статья прошла тщательнейшую проверку на достоверность и была признана заслуживающей освещения в печати наравне со стратегическими бомбардировками Лаоса и Камбоджи или секретной БПЛА-кампанией ЦРУ в Пакистане. Тем не менее, она почти нигде не публиковалась. Вероятно, журналистам не хватает бдительности для изучения фактов имитации их организациями тех институтов власти, которым, по уверениям, они говорят правду. В какой-то момент их отношения с разведслужбами и военным командованием становятся важнее информирования общественности.

Российское правительство прекрасно знает, кто финансирует все эти диверсии. Разведсообществу это даже выгодно. Единственная сторона, остающаяся в неведении, — это общественность, которой не рассказывают ровным счетом ничего о теневой кулуарной войне.

В итоге я почувствовал, что меня просят пойти на сделку с совестью и поставить карьеру выше порядочности.

Поэтому данная статья публикуется здесь.