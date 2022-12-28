Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-11

Спутник будет использоваться для оказания содействия проведению инженерно-геодезических работ, для нужд городского планирования и сельского хозяйства, с целью оповещения о стихийных бедствиях и для смягчения их последствий

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Китай во вторник успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-11. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 15:37 по пекинскому времени (10:37 мск) при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань на севере страны. Он стал 457-м для носителей данной серии.

По данным CASC, спутник будет использоваться для оказания содействия проведению инженерно-геодезических работ, для нужд городского планирования и сельского хозяйства, с целью оповещения о стихийных бедствиях и для смягчения их последствий.

Как отмечается, запуск Gaofen-11 состоялся в четвертый раз. Прежде Китай выводил на орбиту аналогичные космические аппараты в 2018, 2020 и 2021 годах.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая вскоре должна заработать в штатном режиме.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.