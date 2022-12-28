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ЦАМТО

Elbit Systems поставила первый легкий танк "Сабра" СВ Филиппин

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Танк M60T Sabra
Танк M60T Sabra.
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

ЦАМТО, 27 декабря. Сухопутные войска Филиппин получили первый (из 20 заказанных израильской компании Elbit Systems) легкий гусеничный танк "Сабра".

Доставленный в начале этого месяца танк был впервые продемонстрирован 19 декабря во время проведенной на базе "Кемп Агинальдо" (Кесон-Сити) в присутствии президента Фердинанда Р.Маркоса-младшего церемонии, посвященной празднованию 87-й годовщины образования Вооруженных сил Филиппин.

Разработанный на базе платформы ASCOD легкий танк, оснащенный 105-мм пушкой в качестве основного вооружения и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, войдет в боевой состав 1-го танкового батальона бронетанковой дивизии "Памбато". Остальные 19 машин в рамках заказа поступят в начале 2023 года и пополнят парк бронетехники батальона. В настоящее время первый танк проходит испытания перед принятием на вооружение.

Проект приобретения легких танков предусмотрен вторым этапом ("Второй Горизонт") программы модернизации Вооруженных сил Филиппин. Ожидается, что бронетанковая дивизия получит 20 поставленных израильской компанией Elbit Systems Land новых легких танков "Сабра" и 10 бронированных машин "Пандур-2" производства Steyr-Daimler-Puch в период с 2023 по 2024 гг.

Как сообщал ЦАМТО, израильская компания Elbit Systems в январе 2021 года заключила контракт стоимостью 9,4 млрд. филиппинских песо (172 млн. долл.) на поставку Сухопутным войскам Филиппин легких танков на базе гусеничной платформы ASCOD-2, производимой испанской General Dynamics European Land Systems Santa Barbara, и колесной платформы ББМ "Пандур-2" производства чешской Excalibur Army. Контракт рассчитан на трехлетний период.

Предполагается, что в рамках контракта Elbit Systems обеспечит поставку 18 танков на гусеничном шасси ASCOD-2, одной командирской машины на гусеничном шасси ASCOD-2, одной БРЭМ на шасси ASCOD-2, 10 боевых машин с тяжелым вооружением на шасси "Пандур-2" с колесной формулой 8x8.

Обе платформы будут оснащены башней со 105-мм пушкой и рядом разработанных компанией Elbit Systems подсистем, включая электронно-оптические прицелы, системы управления огнем, системы боевого управления TORCH-XTM, программно-управляемые радиостанции E-LynXTM и системы жизнеобеспечения.

Бронирование "Сабра" обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям стандарта НАТО STANAG-4569 Level.4. Машина может быть оснащена системами активной защиты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Продукция
ASCOD SV
Компании
Daimler AG
Elbit Systems
General Dynamics
Проекты
NATO
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