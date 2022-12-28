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ТАСС

Минобороны досрочно поставили большую партию минометов

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Проведен также капитальный ремонт 120-мм минометных комплексов 2С12

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в рамках гособоронзаказа досрочно отгрузил Минобороны РФ большую партию минометов 2Б24 калибра 82 мм и 2Б11 калибра 120 мм, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ).

"АО "ЦНИИ "Буревестник" благодаря ударному труду коллектива выполнил гособоронзаказ и досрочно отгрузил Министерству обороны РФ большую партию минометов 2Б24 калибра 82 мм, минометов 2Б11 калибра 120 мм, ЗИП и ремонтных комплектов для восстановления этого вооружения в зоне специальной военной операции. Проведен также капитальный ремонт 120-мм минометных комплексов 2С12", - сказали в УВЗ.

Данные минометы заслуженно востребованы в войсках и позволяют эффективно решать задачи. "Благодаря мастерству конструкторов минометы ЦНИИ "Буревестник" по многим характеристикам являются одними из лучших в мире, состоят на вооружении российской армии, отлично зарекомендовали себя как надежное и безотказное оружие и весьма востребованы российскими военнослужащими, выполняющими задачи СВО", - рассказал директор по особым поручениям АО "Концерн "Уралвагонзавод" Игорь Мешков.

Простота конструкции этих минометов и возможность быстрой разборки на составные части обеспечивают их высокую маневренность. Они отвечают всем требованиям к современному артиллерийскому вооружению и благодаря широкой номенклатуре применяемых боеприпасов, высокой скорострельности и точности стрельбы позволяют эффективно решать огневые задачи в современном бою. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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