Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома

Newsweek: в США заявили о стремительном разгроме Украины в случае отсутствия помощи Запада

Только поддержка США позволила Украине избежать поражения в первые же дни российской спецоперации, пишет Newsweek. Без нее история приняла бы совсем иной оборот: НАТО погрузилась бы в хаос, сторонники Москвы активизировались по всему миру, а сам Вашингтон оказался бы под угрозой.

Брендан Коул

Мнения в республиканской партии относительно масштабов военной помощи США Украине могут серьезно разделяться, но, вообще говоря, ход спецоперации Владимира Путина на Украине мог обернуться совсем по-другому, если бы не массированная поддержка Киева Вашингтоном.

"Оружие и помощь США не позволили России победить, а Украине — проиграть, — заявил Уильям Астор, подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США. — Если бы не это оружие, украинские силы, вероятно, были бы разбиты еще летом".

Находясь на этой неделе в Вашингтоне, президент Украины Владимир Зеленский заявил конгрессу, описывая военную помощь США как необходимую для борьбы за глобальную безопасность и демократию, что она "отнюдь не является благотворительностью".

Тем не менее такие члены палаты представителей конгресса от республиканской партии, как Лорен Боберт из Колорадо, Мэтт Гетц из Флориды и Джим Джордан из Огайо, демонстративно "пересидели" стоячие овации большинства законодателей, которые Зеленский получил во время своего выступления.

По большей части нежелание законодателей увеличивать помощь этой восточноевропейской стране связано с призывами к усилению контроля за тем, куда идут деньги. На момент выступления украинского лидера Вашингтон предоставил Киева около 48 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Между тем украинский депутат Святослав Юраш от партии Зеленского "Слуга народа" заявил в ноябре, что Киев "очень приветствует любой надзор" и не считает помощь "безграничной".

В своих вооруженных действиях Украина никак не обошлась бы без военной помощи Америки. Путин был настолько уверен, что его силы легко пройдут через Украину, что им было приказано занять окраины Киева через 13 часов после начала спецоперации 24 февраля, сообщает The New York Times со ссылкой на просочившиеся планы.

"Совершенно очевидно, что без помощи Запада российским войскам удалось бы захватить Киев в первые дни конфликта", — сказал Питер Ратленд, профессор российских, восточноевропейских и евразийских исследований Уэслианского университета. <...>

"Похоже, разведка США сыграла главную роль в предоставлении подробной информации о планах России", — сказал он, имея в виду действия Москвы по захвату аэропорта Гостомель под Киевом и американские разведданные в режиме реального времени о позициях российских войск.

"Ни один другой западный союзник не смог бы предоставить такую разведывательную помощь", — добавил он.

Глобальные последствия бывшей возможной быстрой победы России обрисовала историк Энн Эпплбаум в чьей статье в The Atlantic говорится, что без поддержки Америки и сопротивления Украины российские войска скоро оказались бы на границе с Польшей, НАТО погрузилась бы в хаос, а молдавская экономика бы рухнула.

"Диктатуры по всему миру ужесточили бы свои режимы", — написала Эпплбаум, говоря, что Китай, вероятно, был бы воодушевлен нежеланием Америки помочь союзнику и начал активизировать планы вторжения на Тайвань, в то время как Иран заявил бы, что у него есть ядерное оружие.

"Если бы США не работали с нашими союзниками и не оказывали существенной военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, мы столкнулись бы с широким спектром стратегических угроз в Европе и в других местах, — заявил вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Мюрретт. — Россия, вероятно, взяла бы под контроль большую часть Украины и, возможно, Молдову, и стала бы угрожать Польше, странам Балтии и Грузии".

"Автократы-единомышленники России в Азии и в других местах набрались бы смелости, а Соединенные Штаты в этот момент изо всех сил пытались бы привлечь наших союзников к борьбе со стратегическими угрозами, действуя при этом с ослабленным глобальным статусом", — добавил Мюрретт, заместитель директора Института политологических и военных исследований Сиракузского университета.

Реактивные системы залпового огня HIMARS и M270

По словам Зева Файнтуча, старшего аналитика по разведке международной консалтинговой фирмы Global Guardian, на данный момент конфликт прошел три этапа. Это попытка России сменить режим на Украине в начале, артиллерийская дуэль сторон на истощение в Донбассе и попытки контрнаступления Киева по двум направлениям.

"Предоставленная США военная помощь сыграла немалую роль в определенных успехах Украины на второй и третьей фазах конфликта, — сказал он Newsweek. — Если бы украинцы не отразили штурм киевского аэропорта Гостомель в первые 48 часов конфликта, вполне возможно, что Путин добился бы победы. Украина выиграла первую фазу, просто выжив".

Он сказал, что поставки США высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и реактивных систем залпового огня M270 (РСЗО) позволили Киеву вывести из строя немало логистических узлов <...>.

Файнтуч добавил, что <...> Россия была вынуждена перебрасывать средства более чем на 80 километров за линию фронта, чтобы вывести их из зоны досягаемости, что затруднило ее военную логистику.

"Без американской военной помощи господство российской артиллерии могло привести к появлению брешей в украинских позициях, что позволило бы русским охватить стратегические районы Донецка, — сказал Файнтуч. Одновременно именно эта помощь способствовала попыткам контрнаступления Украины. — Совершенно очевидно, что без нее ситуация в зоне боевых действий была бы сейчас радикально иной".

Комментарии читателей:

Chuck

Учитывая, что Украина когда-то была частью России, я думаю, для нас мало что изменилось бы, если бы она и вернулась в состав России. Кроме того, что мы бы не потратили впустую 45 миллиардов долларов и не ввязались бы в эту прокси-войну, которая совсем не относится к нашим делам.

Your Other Left

Маленькая полоска земли, которая двигается туда-сюда без победителя. Через год мы, возможно, снова окажемся в тупике, но погибнет еще 100 тысяч человек. США готовились к этому столкновению со времен президента Буша. И, кажется, у Вашингтона нет никакого интереса останавливать эту прокси-войну сейчас. Это не та демократия, которую я одобряю. Вооружение наемников на заднем дворе России не может быть американским путем. Мы должны подавать пример всему миру. Вместо этого мы превратились в "мировую стрелковую ассоциацию".

corn pop

Только представьте себе, если бы наши политики так же беспокоились бы о нас и наших южных границах! Вот был бы класс!

Rohan

Россия была одним из крупнейших экономических партнеров Европы, особенно в сфере энергетики. Больше таких партнеров у Европы нет, и она расплачивается за потерю Москвы. Арабская нефть теперь обойдется ей гораздо дороже с точки зрения геополитики.

Это уже началось с того, что страна-член НАТО Турция потребовала уступок за свой голос, чтобы принять Швецию и Норвегию в альянс. Саудовская Аравия фактически отказала Байдену в увеличении добычи нефти. Крупнейшими торговыми партнерами Ирана и Катара являются Китай и Индия.

Сейчас Украина почти полностью зависит от США в плане оружия и денег. Есть хороший шанс, что европейские страны изменят свое мнение, когда зима вступит в свою настоящую силу. Крепкий холод может изменить самые непреклонные европейские умы.

John Richards

Это полное фиаско внешней политики США. На протяжении десятилетий политика Америки (Киссинджер) состояла в том, чтобы дружить либо с Китаем, либо с Россией и использовать каждую из этих держав против другой. А текущая внешняя политика рискует сделать их стратегическими партнерами против Запада.

rofl

Совершенно очевидно, что без массированных поставок вооружений со стороны США у Украины не было бы вообще никаких шансов. Таким образом, без сомнения, главным воюющим против России лицом является Америка. Но без вмешательства США, возглавивших государственный переворот на Украине в 2014 году, посадивших свою марионетку в Киеве качестве лидера, подтолкнувшего НАТО к расширению и так далее, Украина и не нуждалась бы сегодня в оружии. Там был бы мир, а нация не была бы уничтожена. На данный момент Украина стала просто еще одной страной в "темной истории" Американской империи, наряду с Вьетнамом, Ираком, Афганистаном, Ливией.

Ed Smith

А вы вместо этого представьте себе такую картину. Что, если бы Запад через своего клоуна-эмиссара Бориса Джонсона не оттолкнул бы Зеленского от мирных переговоров в начале апреля? Крым остался бы частью России, Донбасс (по крайней мере, та его часть, которая подконтрольна сепаратистам) был бы государством в составе Украины, многие люди остались бы живы и не были бы ранены, а многие здания продолжили бы стоять.

Louden Clear

Если бы Украина не получила никакой помощи от США, мы бы сэкономили миллиарды долларов!

Acz

А представьте себе другую альтернативную историю. Что было бы, если бы Соединенные Штаты не организовали путч на Украине, как они сделали до этого в Иране, многих странах Латинской Америки и еще много где? Именно этот путч и стал отправной точкой дестабилизации до того бывшей вполне спокойной Украины. Именно этот путч породил и взрастил нацистские группы с Западной Украины!

Greg Gibbons

Вся эта помощь Украине уходит впустую. Большая часть оружия уничтожается или продается на черном рынке. Вмешательство с нашей стороны и стороны НАТО лишь оттягивает неизбежное. Оно просто продлевает страдания украинского народа. Украина — это задний двор России. И русские никуда отсюда не денутся. А что, если бы китайцы начали бы вооружать Мексику и Канаду? Подумайте хорошенько, как бы мы к этому отнеслись.

PoliticalEnzyme

Все прекрасно понимают, что это прокси-война Америки чужими руками против России.

Matthew Higgins

Значит, согласно альтернативному сценарию, без американских денег и массированных поставок вооружений Украина довольно быстро рухнула бы. Что это означает? Да прежде всего то, что никакие украинцы не "суперсолдаты", как утверждает наша демократическая элита. Я думаю, если бы американцы вложили достаточно денег и оружия, то и Шри-Ланка при необходимости могла бы долго бороться с Россией!

Giorgios Culofakis

С 1945 года США инициировали и финансировали 80% всех войн в мире. США убили в одном только в Ираке более 1 миллиона человек. Помогая вооружать украинцев, Вашингтон продлевает страдания украинского народа. Это конфликт на истощение, а не на победу. Украина будет денацифицирована.

stacy125

Украинской армии давно нужно было прекратить убивать русских и русскоговорящих на востоке!

Slugmaster

Наша южная граница Америки течет, как решето. Но жуткого хромого Джо Байдена, этого педофила, любителя принюхиваться к волосам девочек-подростков, это совершенно не волнует. Он стремительно наращивает государственный долг, защищая чужую вконец коррумпированную страну Украину. Удачно Z — Зеленский — нашел своего "сладкого папика". Тогда как все остальные на Западе отказались нагибаться ради него, кроме старого "нюхача" Байдена.

andre prudnik

Общее количество убитых во Второй мировой войне украинских евреев оценивается в 1,5-1,6 миллиона человек, то есть каждая четвертая жертва Холокоста проживала на территории Украины. Ключевой причиной уничтожения такого большого количества евреев на Украине стало участие украинских националистов-нацистов в массовом геноциде.