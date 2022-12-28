ЦАМТО, 27 декабря. Министерство национальной обороны Литвы 22 декабря объявило о заказе партии барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд" для Вооруженных сил страны.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при Министерстве национальной обороны (МНО) Литвы подписало контракт на закупку барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд-600" с правительством США в начале прошлой недели.

Стоимость контракта составляет 45 млн. евро (около 48 млн. долл.). Наряду с боеприпасами, приобретается оборудование для запуска и управления, а также система моделирования для обучения личного состава и пакет технического обслуживания.

Комментируя закупку, министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва стала первой страной в мире, помимо США, которая приобрела "Свитчблэйд-600".

Как заявлено, барражирующие боеприпасы позволят Вооруженным силам Литвы поражать танки и другую бронетехнику противника на расстоянии в несколько десятков километров. Подобным потенциалом ранее ВС Литвы не обладали.

"Свитчблэйд-600" представляет собой оснащенный высококачественной оптикой барражирующий боеприпас большой дальности полета с эффективной противотанковой боевой частью, позволяющей поражать тяжелую бронетехнику, в том числе танки. Боеприпас может поражать цели вертикальной атакой.

США также поставят Вооруженным силам Литвы меньшую по размерам и более легкую версию системы "Свитчблэйд-300". Эту поставку планируется профинансировать за счет военной помощи США.

Литва реализуют и другие проекты с США в целях модернизации вооруженных сил, включая закупку легких бронеавтомобилей JLTV, РСЗО HIMARS и многоцелевых вертолетов "Блэк Хок".

Как сообщал ЦАМТО, "Свитчблэйд-600" представляет собой универсальный компактный боеприпас весом 22,7 кг, обеспечивающий возможность поражения целей, включая неподвижные и движущиеся легкие бронированные машины, вне зоны прямой видимости. Перевод из походного положения в боевое занимает менее 10 мин. "Свитчблэйд-600" оснащен четырехсенсорным комплектом ЭО/ИК датчиков, противотанковой боевой частью, может находиться в воздухе более 40 мин. и поражать бронетехнику в радиусе до 40 км. Запуск осуществляется из транспортно-пускового контейнера круглого сечения. Максимальная скорость полета боеприпаса – около 210 км/ч. Он позволяет поражать цели под разными углами. При необходимости оператор может отказаться от атаки цели и перенацелить боеприпас в полете.