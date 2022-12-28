В 2023 году в армии США начнётся внедрение очков смешанной реальности IVAS

Источник изображения: topwar.ru

С 2023 года в американской армии начнётся внедрение специальных очков смешанной реальности. Изначально эти очки должны были появиться в комплекте оснащения бойцов армии США в 2021-2022 годах, однако по ряду причин процесс откладывался. Сами же очки тестировались в нескольких отрядах подразделений специального назначения.

Общая стоимость программы IVAS, которая изначально предполагалась как программа создания систем ситуационной осведомлённости лётчика-истребителя, составляет 22 млрд долларов. Одним из направлений этой программы и стало создание специальных очков уже для бойцов сухопутных подразделений. В первую очередь – для спецназовцев.

IVAS, интегрированная система визуализации, позволяет соединять реальные объекты с выводимыми на очки техническими данными, а также с виртуальными объектами. В данном случае под виртуальными объектами понимаются не только объекты, которые выводятся на очки для обучения личного состава, но и, например, бойцы армии противника, находящиеся в укрытиях и выявленные с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По своей сути, это не столько очки, сколько забрало шлема с подключенным к нему датчиками и камерами.

Один их примеров отображения в системе IVAS описывается так: боец специального подразделения при проведении операции в условиях городской застройки видит пулемётчика, который находится непосредственно посреди широкой улицы, одновременно с этим на очки ему выводятся силуэты группы вооружённых лиц, скрывающихся в кустах. Последние определяются с помощью тепловизионных датчиков.

Известно о том, что новые очки сочетают в себе ещё и прибор ночного видения.

Блок виртуальной реальности создавался на основе Microsoft HoloLens.

Источник изображения: topwar.ru

Устройство в целом сочетает в себе ПНВ, инструменты дополненной реальности для тренировок и миссий, беспроводную связь с оружейной площадкой и обнаружение целей - всё в одном комплекте.

Пентагон сообщает, что в 2023 году в армию будут поставлены 10 тысяч очков смешанной реальности, в том числе IVAS 1.0 и IVAS 1.1, отличающиеся в том числе и программными возможностями.