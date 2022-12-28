Разработанный для самолета-амфибии Бе-200 российский авиадвигатель ПД-8 вышел на этап лётных испытаний

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Российский авиационный двигатель ПД-8, разработанный для замены французского SaM146, вышел на этап летных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Объединенная двигателестроительная компания начала летные испытания новейшей силовой установки ПД-8, предназначенной для установки на ближнемагистральный пассажирский лайнер Sukhoi Superjet NEW и самолет-амфибию Бе-200. Двигатель установили на летающую лабораторию Ил-76ЛЛ ЛИИ имени Громова ОАК, испытания идут на аэродроме в Жуковском.

На данном этапе двигатель должен подтвердить правильность конструктивных решений и безопасность эксплуатации. О том, что работы по созданию перспективного авиационного двигателя ПД-8 вышли на этап испытаний опытных образцов, сообщалось в конце октября этого года.

В 2019 году заместитель главы Минпромторга РФ Олег Бочаров сообщил, что в России создается новый двигатель среднего класса ПД-8, разработка идет на основе технических решений, реализованных в ПД-14. Двигатель создается для замены французского SaM146 и украинского Д-436 на самолетах-амфибиях Бе-200 и для Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Сертификат типа ПД-8 должен получить в 2023 году, такие планы озвучивались в ОДК неоднократно.

В базовом варианте двигатель имеет взлетную тягу 7900 кг, сейчас рассматривается вариант создания на основе газогенератора ПД-8 нового двигателя для вертолета Ми-26, но окончательное решение остается за Минобороны. В планах разработчиков создание на основе ПД-8 целой линейки двигателей среднего класса, включая вертолетный ПД-8В.