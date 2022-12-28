Войти
Военное обозрение

Разработанный для самолета-амфибии Бе-200 российский авиадвигатель ПД-8 вышел на этап лётных испытаний

369
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Российский авиационный двигатель ПД-8, разработанный для замены французского SaM146, вышел на этап летных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Объединенная двигателестроительная компания начала летные испытания новейшей силовой установки ПД-8, предназначенной для установки на ближнемагистральный пассажирский лайнер Sukhoi Superjet NEW и самолет-амфибию Бе-200. Двигатель установили на летающую лабораторию Ил-76ЛЛ ЛИИ имени Громова ОАК, испытания идут на аэродроме в Жуковском.

На данном этапе двигатель должен подтвердить правильность конструктивных решений и безопасность эксплуатации. О том, что работы по созданию перспективного авиационного двигателя ПД-8 вышли на этап испытаний опытных образцов, сообщалось в конце октября этого года.

В 2019 году заместитель главы Минпромторга РФ Олег Бочаров сообщил, что в России создается новый двигатель среднего класса ПД-8, разработка идет на основе технических решений, реализованных в ПД-14. Двигатель создается для замены французского SaM146 и украинского Д-436 на самолетах-амфибиях Бе-200 и для Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Сертификат типа ПД-8 должен получить в 2023 году, такие планы озвучивались в ОДК неоднократно.

В базовом варианте двигатель имеет взлетную тягу 7900 кг, сейчас рассматривается вариант создания на основе газогенератора ПД-8 нового двигателя для вертолета Ми-26, но окончательное решение остается за Минобороны. В планах разработчиков создание на основе ПД-8 целой линейки двигателей среднего класса, включая вертолетный ПД-8В.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
Бе-200
Д-436
Ил-76
Ил-76ЛЛ
Ми-26
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
ЛИИ им. Громова
Минпромторг РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
Похожие новости
28.12.2022
Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России
27.12.2022
Начаты лётные испытания двигателя ПД-8
12.08.2014
Столпы нашего моторостроения
03.05.2012
"Двигатели - 2012"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 12:37
  • 40454
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 28.12 11:50
  • 1
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 08:30
  • 123
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 01:14
  • 1
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 27.12 23:17
  • 2
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 27.12 01:04
  • 3
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты