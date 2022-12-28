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Известия.ru

«Известия» узнали о задачах единственной арктической группы в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Игорь Агеенко

На Херсонском направлении вместе с артиллеристами боевые задачи выполняет единственная в России арктическая мотострелковая группа. Она корректирует работу бронетехники, рассказала 27 декабря корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

До позиций противника — несколько километров, поэтому позиции артиллеристов замаскированы. Холод сильно сковывает передвижение пехоты с обеих сторон. Но арктическая бригада заточена под работы в самых суровых условиях.

«Несмотря на то что мы готовились к северу, к обороне северных рубежей, здесь бригада показывает себя на высшем уровне. Не было ни одной задачи, которую наша бригада не смогла бы не выполнить», — рассказал командир 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) с позывным Колдун.

Связист с позывным Звезда рассказал, что, когда враг пошел в атаку с трех направлений, после ожесточенных боев он принял командование на себя. Продвинулись с группой вперед, окружили противника и взяли в плен бойцов украинских вооруженных формирований.

«Мы взяли их в плен, потому что они также являются людьми, нашим братским народом. Просто так их убивать — безоружных, которые добровольно сдаются в плен, — это было бы зверство. Всего было восемь пленных», — рассказал пленивший противника военнослужащий 80-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Звезда.

Он продолжил рассказ о том, как боевики ВСУ открыли минометный огонь по своим и чужим — часть пленных погибла. Остальных Звезда вытащил из-под огня в безопасное место. За этот бой он получил «Героя России». И таких, как он, в подразделении много: у всех военнослужащих по несколько боевых наград. Медали «Золотая звезда» удостоены пятеро.

Командир мотострелковой роты арктической бригады с позывным Терек показал теплый, обустроенный блиндаж, который одновременно является командно-наблюдательным пунктом. Здесь военнослужащие отдыхают между боевыми сменами, сюда же приходит информация о боевых действиях. Вместо привычных для арктических снежных барханов приходится осваивать песчаные степи, но и к таким условиям они быстро адаптировались, несмотря на то что до конца декабря плюсовая температура.

«В блиндаже можно перемещаться во весь рост. Внутри чистота и армейский порядок. Кружечка к кружечке, ложечка к ложечке. Тепло, даже жарко, топят дизельной печкой», — рассказала корреспондент.

К новогоднему празднику арктическая группа украсит блиндаж. Но самый семейный праздник военнослужащие проведут на передовой, каждый день совершая боевые вылазки и выполняя новые задачи.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) 27 декабря рассказали, как готовятся встречать Новый год на передовых позициях в зоне проведения спецоперации. Солдаты украсили блиндажи праздничными гирляндами и новогодними игрушками, нарядили елку. Кроме того, с наступающим праздником на позиции к военнослужащим приехали артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 декабря, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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