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ТАСС

Успешность пусков Роскосмоса за последние четыре года составила 100%

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Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны России со стартовой площадки космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны России со стартовой площадки космодрома Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

В 2022 году было запущено 22 российских космических ракеты

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Успешность космических пусков РФ за последние четыре года составила 100%, за прошедшие пять лет - 99%. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Годовая успешность пусков ракет-носителей в течение последних четырех лет составила 100%. При этом значение целевого индикатора "Успешность пусков в среднем за 5 лет" составила 99%. Отечественные средства выведения обеспечивают успешность запусков космических аппаратов на уровне лучших мировых образцов", - отметили в госкорпорации.

С целью повышения эффективности контроля качества Роскосмос провел мероприятия по развитию и внедрению цифрового проектирования изделий, бездефектного производства, контроля качества продукции, контроля технического состояния и надежности изделий в процессе их эксплуатации и совершенствованию системы контроля деятельности и персональной ответственности руководителей всех уровней.

В частности, для руководителей и исполнителей повышена ответственность за разработку мер по предупреждению нарушений при изготовлении изделий, качество конструкторской и технологической документации, качество выполнения работ, полное и своевременное ресурсное обеспечение процессов создания и серийного производства ракетно-космической техники.

В части технологий компьютерного моделирования госкорпорацией разработан и реализуется "План мероприятий по совершенствованию работ по разработке и отработке программно-математического обеспечения космических систем и комплексов".

В 2022 году было осуществлено 22 пуска российских ракет космического назначения с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
ИТ
Плесецк
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