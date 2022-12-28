Сербский социолог: конфликт на Украине усилил негативное отношение к НАТО

Сербский социолог: сербы расценили бы введение санкций против России как давление Запада

Украинский конфликт усилил негативное отношение сербов к НАТО, говорит социолог Майя Белош в интервью Danas. В Сербии Североатлантический альянс считают главным врагом, а введение санкций против России общество расценило бы как подчинение давлению Запада, считает эксперт.

Лидия Лазаревич

Майя Белош, главный социолог в Белградском центре политики в области безопасности, о НАТО, Сербии и России и вооруженном конфликте на Украине

По результатам опросов Белградского центра политики в области безопасности о симпатии сербов к России, 76% из 1020 опрошенных выступают против любого сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Вооруженный конфликт только ухудшил в этом смысле негативное отношение к НАТО. Мы побеседовали о результатах опроса, друзьях и недругах Сербии, геополитических тенденциях на Балканах с Майей Белош, главным социологом в Белградском центре политики в области безопасности.

Danas: Результаты вашего опроса показали, что Североатлантический альянс в Сербии считают главным внешнеполитическим врагом. Как вы сказали ранее, подобная картина не меняется с 90-х годов. Есть ли возможность изменить это каким-то образом?

Майя Белош: Негативное отношение к НАТО в Сербии не удивляет, поскольку Североатлантический альянс чаще всего ассоциируется с бомбардировками. Думаю, отношение к НАТО резко ухудшилось. Мы до сих пор не знаем всех фактов о последствиях бомбардировок, и уже поэтому информацией легко манипулировать. Нынешнее политическое руководство возродило культ памяти жертв и эмоции, с этим связанные. С другой стороны, изменилась подача сотрудничества между Сербией и Североатлантическим альянсом. За короткое время. Только раз государство попыталось небольшим сообщением проинформировать граждан о сотрудничестве с НАТО. В последние несколько лет сотрудничество велось очень интенсивно. Помимо взаимодействия в рамках программы "Партнерство ради мира", а это самая высокая ступень сотрудничества для нечленов Североатлантического альянса, состоялось множество учений, и продолжается перевод на стандарты НАТО. Политическое руководство, однако, поступило безответственно и не ознакомило граждан с фактами. Люди и раньше не были готовы к тому, что Сербия станет членом Североатлантического альянса, но они были готовы поддержать некоторые формы сотрудничества.

— Что изменилось с момента, как вы провели предыдущий опрос два года назад?

— Сейчас перед нами картина, разительно отличающаяся от 2020 года. Заметна тенденция к отказу от всякого рода сотрудничества с НАТО. По последним данным, всего 24% респондентов поддерживают сотрудничества в какой-то форме, без членства. Всего два года назад таких было 61%. Это снижение связано с вооруженным конфликтом на Украине и тем, как СМИ его освещают. Интересно, что наиболее распространено это мнение среди граждан с высокими доходами. Причем доминируют тут Белград и Войводина. Раньше такого мнения придерживались в основном жители сельской местности. Граждане знают не о всех аспектах сотрудничества с Североатлантическим альянсом. По-прежнему преобладает идея о том, что Сербия должна придерживаться военного нейтралитета, что, прежде всего, подразумевает невступление в НАТО. Особенно заметно это в связи с вооруженным конфликтом на Украине. Большинство считает, что не нужно переходить на чью-то строну, а уж если придется, то треть респондентов полагает, что нужно принять сторону Российской Федерации.

— Насколько вооруженный конфликт на Украине повлиял на мнение общественности о Североатлантическом альянсе?

— Вооруженный конфликт на Украине только ухудшил негативное отношение к Североатлантическому альянсу. Люди слышат из СМИ о том, что Украина — лишь инструмент западных стран, и что по сути идет конфликт между Российской Федерацией и Западом. Тем самым отрицается субъектность Украины. Картина может измениться, исключительно если политическое руководство через средства массовой информации будет правдиво и системно информировать о НАТО. Недостаток информации объясняется мощным контролем над СМИ, из-за чего не остается возможностей услышать иное мнение. Налицо еще и разрыв поколений.

— Как поражение России в вооруженном конфликте на Украине изменило бы отношение граждан Сербии к этой большой стране, и сможет ли это, как вы сказали во время презентации опроса, "проколоть пузырь", в котором пребывают жители Сербии?

— Думаю, разрушился бы миф о России как о великой и могучей сверхдержаве. Большинство граждан Сербии, отвечая на вопрос, какая страна будет доминировать в XXI веке, сказали, что это будет Россия. Это уже не связано с эмоциями. Это говорит о том, что граждане действительно не имеют представления о событиях в мире — мире за пределами Сербии. Еще одно возможное последствие — развитие мысли о России как жертве Соединенных Штатов Америки. Одна часть населения сочувствовала бы России, так как мы и самих себя считает жертвами Запада. Мне кажется, мы слишком сосредоточены на самих себе, что очень отдаляет нас от реальности.

— Как введение санкций против Российской Федерации сейчас повлияло бы на имидж Сербии внутри и на международном уровне?

— Мы упустили шанс вовремя ввести санкции против Российской Федерации и определиться с ценностями. Не последовало осуждения на самом высоком уровне, и тем самым мы упустили первый шанс встать на сторону определенных ценностей. Думаю, в мире это отметили. Если бы мы ввели санкции, это выглядело бы как вынужденный политический шаг, и общественность в Сербии расценила бы это как давление Запада на Александра Вучича. Однако в Брюсселе и Вашингтоне на такой шаг посмотрели бы с одобрением, потому что именно этого от нас и требуют. Наивно ожидать материальных уступок в награду за наше "послушание". Сербия — настолько маленькая страна, что не может нанести серьезного материального ущерба Российской Федерации. Так что это был бы исключительно символический шаг, который говорил бы о том, что Россия потеряла главного союзника на Балканах.

Молодежь и ЕС и НАТО

— Похоже, молодежь более склонна к идее вступления Сербии в Европейский союз и даже Североатлантический альянс. Означает ли это, что будущее евроинтеграции Сербии — в руках будущих поколений?

— Молодые действительно более положительно смотрят на сотрудничество с Европейским союзом, чем старшее поколение, которое больше не ждет, что государство продвинется по пути интеграции. Эти люди решили интегрироваться сами в Европейский союз, найти там работу и уехать. Однако нужно понимать атмосферу, в которой росла молодежь. Я говорю о том, что в политическом дискурсе постоянно фигурировала тема Косово. Молодежь составляет большую часть тех, кто признает Косово сегодня самым важным внешнеполитическим приоритетом. Очень небольшой процент из 7,6% тех опрошенных, кто хочет вступления Сербии в НАТО, образует молодежь. Правда, этот процент остается неизменным уже много лет. Существует стереотип о том, что молодые всегда перенимают прогрессивные и либеральные идеи, что они ориентированы на Запад. Я скорее думаю, что мы совершенно не понимаем их ориентацию. Вполне нормально, когда у них другие взгляды на жизнь.