Кнутов: передача ЗРК Patriot Киеву станет научно-исследовательской акцией США

Передача американских зенитных ракетных комплексов Patriot Киеву не сможет переломить ситуацию на Украине. При помощи этих систем ВСУ даже не смогут защитить сразу несколько критически важных объектов. Об этом в интервью iReactor заявил военный историк Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, США вряд ли отправят на Украину модернизированную версию ЗРК Patriot PAC-3. Скорее всего Киеву достанется старый вариант комплекса PAC-2.

«Передача ЗРК Patriot с военной точки зрения не внесет серьезных изменений в характер противовоздушной обороны Украины, но американцам очень важен этот эксперимент», — сказал Кнутов.

В то же время эксперт отметил, что американские военные будут с интересом следить, как ЗРК Patriot будут реагировать на российские «Кинжалы» и «Калибры» и делать соответствующие выводы. Таким образом, передача ЗРК Patriot Киеву является скорее научно-исследовательской акцией, чем военной, считает Кнутов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что по мнению америкаснких экспертов, ВСУ вряд ли удастся использовать ЗРК Patriot против беспилотников.