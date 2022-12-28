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Военное обозрение

Российское правительство выделило средства на доработку перспективного пассажирского самолёта Ил-114

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Источник изображения: topwar.ru

Пассажирский самолет Ил-114 будет доработан, российское правительство планирует направить на работы по самолету значительные суммы, но уже в следующем году. Это следует из соответствующего распоряжения кабмина.

Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году получит в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности" более 550 миллионов рублей на доработку пассажирского самолета Ил-114. В самом документе пояснений нет, но речь идет, скорей всего, о модификации Ил-114-300, создаваемой в последние годы. В прошлом году сообщалось, что самолет находится на стадии испытаний, свой первый полет он совершил в декабре 2020 года, второй - в январе 2021-го.

Предоставить в 2023 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация" (...) в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 (...) бюджетные инвестиции в размере 554400 тысяч рублей

- говорится в распоряжении правительства.

Работы над самолетом будет вести ОАК вместе с Минпромторгом и Росимуществом.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Планировалось, что новейший Ил-114-300 придёт на смену устаревающим Ан-24 и ряду аналогичных зарубежных машин.

Самолетом сильно интересовались военные, Ил-114-300, обладающий продолжительностью полета более восьми часов, низкой крейсерской скоростью при минимальном расходе топлива, рассматривался в качестве перспективного патрульного самолета, самолета разведки или РЭБ и т.д. Но пока все находится на уровне разговоров.

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