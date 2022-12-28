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ТАСС

СМИ: США используют на Украине афганскую стратегию для дестабилизации РФ и Китая

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Запад наращивает поставки Украине дальнобойной артиллерии
Запад наращивает поставки Украине дальнобойной артиллерии.
Источник изображения: United States Marine

В газете Global Times указывается, что Вашингтон стремится изолировать санкциями Москву и накачать Киев оружием

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Американские власти в ходе конфликта на Украине применяют элементы стратегии, которую США использовали в Афганистане, чтобы посеять хаос в России, а затем дестабилизировать КНР. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник китайской газетой Global Times.

"Фактически Вашингтон проводит в отношении Киева ту же политику, которой Соединенные Штаты придерживались в отношении Кабула, - подчеркивается в редакционном материале издания, авторство которого, как отмечается, принадлежит сербско-американскому журналисту Небойше Малику. - США стремятся санкциями изолировать Россию от западных стран и накачать Украину оружием".

Как уточняется в статье, США используют армию и правительство Украины как марионеток в конфликте с РФ, оказывая им активную финансовую поддержку. "Только за текущий год Вашингтон вложил в Киев больше денег, чем американская сторона потратила на ВС Афганистана за более чем 20 лет", - отмечается в ней.

Автор напоминает, что антироссийские санкции Соединенных Штатов не привели к эффекту, которого желал Запад. "В результате экономически ослабли американские союзники в Европе. Для финансирования Украины были потрачены миллиарды, на них нагрели руки поставщики оружия, по сути причинившие ущерб экономике США, к которой они относятся", - пишет он.

В материале говорится, что Соединенные Штаты с 1990 года "инвестируют" в Украину, стремясь превратить ее в антироссийскую платформу. Автор отмечает, что Вашингтон обозначил для Киева "новый курс", нацеленный на милитаризацию, задолго до начала специальной военной операции РФ, спровоцированной США. 

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Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Украина
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