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Обучение украинских расчетов управлению американскими системами ПВО Patriot займет гораздо меньше времени, чем рассчитывали в Пентагоне. С таким "оптимистичным" заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр дал очередное интервью американской прессе, в котором похвалился успехами ВСУ, "побеждающими" российскую армию, а также рассказал про ЗРК Patriot, планируемых к поставке на Украину. По словам Кулебы, США предполагают передать комплексы только после того, как будут подготовлены для них украинские расчеты. В Киеве заявляют, что уже через шесть месяцев комплексы будут на Украине, так как обучение военнослужащих ВСУ не займет много времени.

Пентагон разработал программу специально для обучения украинских военных, рассчитанную на "несколько месяцев". Обычно подготовка расчетов ЗРК Patriot занимает около года, но в случае с Украиной сделано исключение, их обучат по "другой программе". Видимо, в Киеве отобрали самых умных.

США разработали специальный план по подготовке украинских военных работе с комплексами "значительно меньше, чем за шесть месяцев", тогда как обычно это занимает до года

- заявил Кулеба.

Вообще же в Киеве носятся с этими американскими зенитными комплексами, как курица с яйцом. В отношении их получения и планов использования не высказалась, наверное, только уборщица офиса Зеленского. В Генштабе ВСУ составили списки украинских военных, которым будет доверено обслуживать ЗРК Patriot и которые отправятся в США этому обучаться.

Между тем некоторые американские эксперты заявляют о том, что на Украину отправится батарея Patriot не самой последней модификации, новейший вариант комплекса американцы решили придержать. Но это только мнение, как будет на самом деле, покажет время.