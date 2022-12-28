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ТАСС

Берлускони считает, что есть "слабая надежда" на запуск переговоров о мире на Украине

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Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони.
Источник изображения: © РИА Новости

Бывший премьер-министр Италии отметил, что "давно не общался" с президентом России Владимиром Путиным

РИМ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии, сенатор, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони допускает, что существует "слабая надежда" на запуск переговоров о мире на Украине.

"Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми вещами. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое, - заявил он в опубликованном во вторник интервью газете La Repubblica. - Я убежден, что в администрации США прекрасно это понимают".

"Возможно, существует какая-то слабая надежда [на начало переговоров о мире]. Давайте работать над этим", - сказал политик. Берлускони добавил, что "давно не общался" с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее экс-премьер Италии предлагал себя и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в качестве переговорщиков-посредников.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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