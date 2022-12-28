Минобороны показало ночные вылеты патрулей Су-35С и Су-30СМ

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных сил России даже ночью. Минобороны РФ 27 декабря показало кадры ночного патрулирования в зоне спецоперации.

На видео представлены кадры отработки экипажами истребителей патрулирования в заданном районе: как готовят самолеты к вылетам в ночное время, что видят пилоты из кабины истребителя, как возвращаются на базу после выполнения боевой задачи.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 декабря летчик истребителя-бомбардировщика Су-34 рассказал о работе в зоне спецоперации по защите населения Донбасса, где дежурство на аэродромах базирования ведется круглосуточно.

Военный отметил: выполняя задачи, он приобретает новые навыки, а также испытывает новые способы ведения боевых действий.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российская авиация в ходе специальной военной операции России делает всё вовремя и грамотно, внося существенный вклад в эффективность действий войск.

Президент отметил, что отлично воюют и штурмовики, показывают очень хорошие результаты «сушки» — Су-34, Су-35.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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