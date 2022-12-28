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Вестник Мордовии

Танки "Оплот" и "Ятаган" стали символами смерти танкопрома Украины

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Украинские танки БМ "Оплот" и "Ятаган" долгое время считались гордостью украинской военной промышленности.

Как сообщает "РГ: русское оружие", их рекламировали на международных выставках, показывали приезжающим иностранным делегациям, а в последние годы задействовали в военных парадах в Киеве.

В то же время страдающие из-за дефицита техники сухопутные войска ВСУ так и не смогли применить их в ходе реальных боевых действий.

В социальных сетях появился ролик с двумя этими танками, находящимися в каком-то закрытом боксе. Сообщается, что видео было снято еще в марте.

Возможно, в настоящее время боевые машины уже уничтожены российскими ВКС или получили повреждения, препятствующие их дальнейшей эксплуатации.

В любом случае, сейчас уже можно говорить о бесславной кончине украинского танкопрома. Его агония началась еще до начала специальной военной операции.

Например, "Ятаган", он же Т-84-120, создавался специально для турецкой армии, его впервые представили еще в 2000 году. Основное отличие от предшествующих моделей, как понятно из обозначения, заключается в наличии 120-мм пушки натовского образца, а также автоматизированной системы заряжания в кормовой нише. Машина провалилась на турецком тендере и осталась в единственном экземпляре.

Более позднему БМ "Оплот" повезло немного больше. Партию из 49 единиц отважились купить военные Таиланда. Правда, судя по всему, потом они много раз пожалели об этом, так как производство сравнительно небольшого количества машин растянулось почти на восемь лет. Сроки поставок постоянно срывались, все сопровождалось многочисленными скандалами. В конце концов, нуждающиеся в обновлении своего устаревшего танкового парка таиландцы решили больше не рисковать и новый контракт заключили с Китаем.

Также мучительно долго осуществлялась поставка в США одного-единственного танка - заокеанские военные собирались провести его изучение и испытания.

Два года назад сообщалось, что в Харькове началась реализация программы "Бастион", которая предполагала начало поставок ВСУ модернизированных БМ "Оплот" в 2023 году, но этому уже не бывать никогда.

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Страны
Китай
США
Таиланд
Украина
Продукция
Бастион
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