В ООН заявили о готовности Гутерриша быть посредником в конфликте на Украине

Необходимо, чтобы все стороны согласились с этим решением, отметили в организации

ООН, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником в конфликте на Украине, только если все стороны с этим согласятся. Об этом заявили в понедельник ТАСС в офисе Гутерриша, комментируя озвученную главой МИД Украины Дмитрием Кулебой инициативу Киева провести до конца февраля в ООН "мирный саммит" с возможным участием в качестве посредника генсека всемирной организации.

"Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", - отметили в ООН.