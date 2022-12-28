В Японии испугались введения призывной системы из-за украинского конфликта

Nikkan Gendai: в Японии возникли опасения по поводу восстановления призывной системы

В Японии начали тревожиться из-за возможного введения системы воинского призыва в связи с конфликтом на Украине, пишет Nikkan Gendai. Хотя принуждение к службе запрещено законом, многие считают, что Фумио Кисида может найти лазейку и принять новое "пугающее" решение вдобавок к повышению оборонных расходов.

Призывную систему приняли более 60 стран мира

Когда стало ясно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида увеличит расходы на оборону, в социальных сетях распространилось словосочетание "призывная система". Появились комментарии: "это произойдет после увеличения расходов на оборону", "решение о призыве, вероятно, примет кабинет министров" или "это — долг народа".

В настоящее время воинская повинность существует более чем в 60 странах мира, и некоторые рассматривают возможность ее возрождения в связи с российской военной спецоперацией на Украине.

Неожиданные решения администрации Кисида пугают. В Твиттере и других социальных сетях обсуждают возвращение призывной системы в Японии. Эта тема находилась в центре внимания и во времена правления Абэ.

Некоторые даже высказывали мнение, что повышение налогов и обнищание молодежи организуется для того, чтобы ввести воинскую повинность: малообеспеченных молодых людей могут освободить от уплаты стипендий и дать им другие льготы, чтобы побудить их добровольно вступать в армию.

Зарплата выше, чем у обычных госслужащих

Действительно, зарплата в силах самообороны довольно привлекательна. Брошюра о наборе в штаб-квартиру в регионе Обихиро пестрит многообещающими фразами: "Годовой доход офицеров сил самообороны выше, чем в частном секторе", "в дополнение к зарплате вы получаете премии летом и зимой", "нет ежемесячных расходов на проживание" и "можно брать длительные отпуска".

Средняя годовая зарплата офицеров в возрасте до 30 лет составляет 4,69 миллиона иен, до 40 лет — 5,34 миллиона иен, до 50 лет — 6,77 миллиона иен. По информации штаба в Тоттори, офицеры получают больше, чем обычные госслужащие, а пенсионное пособие составляет примерно 27 миллионов иен для старших офицеров (выпускников университетов).

Конечно, маловероятно, что в ближайшее время в Японии возродится воинская обязанность. Об этом не говорят даже политики, выступающие за конституционную реформу.

Как поясняет военный журналист Мицухиро Сэра (Mitsuhiro Sera), "оружие и средства связи совершенствуются. В бою используются беспилотники, ракеты и информационные технологии. Появляются новые военные специальности, поэтому призыв не удовлетворит все потребности. В ходе боевых действий не задействуется так много солдат, как раньше, поэтому призывная система уже не соответствует современным реалиям".

Аргументы в пользу восстановления системы в странах, которые ее отменили

Тем не менее даже в странах, отменивших воинскую повинность, все чаще обсуждается вопрос о ее восстановлении в связи с российской СВО на Украине.

В случае возникновения экстренной ситуации на Тайване может произойти расширение или призыв резервных сил самообороны. В Южной Корее двухлетняя военная служба повышает среди населения осознание необходимости укрепления обороны, как говорит Мицухиро Сэра.

Итак, как работает призывная система за рубежом? В настоящее время она введена в более чем 60 странах мира. Ее главная цель — обеспечение национальной обороны в случае вооруженного вторжения или внесение вклада в государственную деятельность.

Воинская обязанность зародилась во Франции, она была принята во время Великой французской революции. Систему ввели многие страны, включая Германию и Японию, поскольку высокий моральный дух армии помогал победить профессиональных военных.

Франция отменила призыв в 2001 году, но на выборах в 2016 году победил президент Эммануэль Макрон, который обещал его восстановить.

С 2019 года мужчины и женщины в возрасте от 16 лет вместо военной подготовки обязаны проходить месячную службу. Цель — привить молодым людям понимание важности национальной обороны и безопасности. Государство-член НАТО Латвия, отменившая призыв в армию в 2007 году, планирует возобновить его в январе следующего года.

В Великобритании и США нет системы призыва, но в последних действует воинский учет, который обязывает мужчин в возрасте 18-25 лет, имеющих американское гражданство, зарегистрироваться и пройти обучение (нарушение карается лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом в размере до 250 тысяч долларов).

Тенденция к набору в армию женщин

Другая тенденция последнего времени — призыв в армию женщин. Сейчас это происходит в Швеции, Норвегии, Израиле и Малайзии, а в Южной Корее в администрацию президента поступила петиция о необходимости введения воинской обязанности и для женщин, и более 290 тысяч человек поддержали эту идею (правительство обязано отреагировать, если количество подписей превышает 200 тысяч).

Проблема призывной системы — низкая заработная плата. Швейцария и Сингапур создали государственные учреждения для выплаты разницы в соответствии с месячным доходом человека, но во многих странах вознаграждение обычно ниже минимальной зарплаты.

В Южной Корее недовольны тем, что денежное вознаграждение составляет менее 70 тысяч иен, поэтому президент Юн Сок Ёль планирует повысить сумму до 150 тысяч иен к 2025 году, а в перспективе — до 205 тысяч иен с учетом государственных субсидий.

В Японии призыв в армию запрещен Конституцией, поскольку статья 18 гласит, что никто не может быть принужден к изнурительной работе против своей воли. Вместе с тем правительство Кисида и кабинет министров уже переосмыслили принципы обороны, и есть опасения, что они могут предложить интерпретацию, по которой военная служба не будет считаться изнурительным трудом.

Также есть вероятность, что призывная система может быть подменена системой найма, но в любом случае сейчас нужно думать не об этом, а о том, как обеспечить мир во всем мире.