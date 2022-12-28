Войти
Известия.ru

Воздушные замки: ПВО России уничтожили 60% целей в зоне спецоперации

395
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

А на земле — в Брянской области — ликвидирована группа украинских диверсантов

В районе Краматорска уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВФУ, на котором находились две боевые машины РСЗО HIMARS, две САУ «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и специальная автотехника, сообщили 26 декабря в Минобороны России. В Брянской области в этот день ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа, имевшая при себе взрывчатку и немецкое стрелковое оружие. А накануне начальник ПВО Сухопутных войск ВС РФ Александр Леонов рассказал, что 60% самолетов, вертолетов, ракет и реактивных снарядов противника перехвачены войсковой противовоздушной обороной. Эксперты подтверждают, что в ходе спецоперации армейская ПВО стала важным игроком на поле боя.

Точность «Тора»

Войсковая ПВО России, по данным на 25 декабря, сбила более 160 самолетов и вертолётов, 3 тыс. БПЛА, свыше 1,7 тыс. различных типов ракет и реактивных снарядов, в том числе боеприпасы американских РСЗО HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM. Это более 60% от общего числа украинских потерь, уточнил начальник ПВО Сухопутных войск Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

— Лучшей оценкой эффективности действий специалистов войсковой ПВО стало стойкое нежелание лётчиков ВСУ летать в районах ответственности наших средств противовоздушной обороны, — сказал генерал.

По его словам, наибольшую эффективность показали ЗРС «С-3ОOВ4» и ЗРК «Бук-МЗ», а также «Тор-М2 (М2У, M2ДT)».

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-МЗ»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В ходе противодесантной обороны, пояснил Александр Леонов, ЗРК «Тор-М2» и его модификация «Тор-М2ДТ» подтвердили свою высокую эффективность в борьбе с высокоточным оружием и БПЛА, находясь в движении. В том числе — с палуб кораблей и десантных катеров при переходе морем.

На передовой в поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВФУ.

Специальная военная операция показала, что войсковая ПВО из средства боевого обеспечения стала важным игроком на фронте, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Было много дискуссий на тему «нужна ли нам в войсках такая мощная ПВО, выстроенная от уровня полка», — отметил он. — Теперь вопрос так не стоит. Стало ясно, что нужна. Мы увидели, что это важнейший род войск. ПВО сбила около 3 тыс. БПЛА, а каждый такой дрон — это разведывательная, или ударная машина, или «камикадзе». Также было уничтожено огромное количество ракет. Все это говорит о высоком уровне нашей войсковой системы ПВО и личного состава. Экзамен на зрелость они безусловно сдали.

По итогам СВО наши комплексы будут модернизироваться и уже сейчас видны пути их развития, добавил эксперт.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Источник изображения: iz.ru

— В частности, надо увеличивать количество каналов, обеспечивающих одновременное сопровождение целей, — отметил он. — Сейчас главный способ преодоления ПВО — это перегрузка возможностей комплексов. Для этого по цели выпускается такое количество ракет, чтобы всех их не могли перехватить.


Во вторник, 26 декабря, около 1:35 при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат, летящий на малой высоте, сообщили в Минобороны РФ.

В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника повреждений не получила, отметили в военном ведомстве.

В брянских лесах

На границе Брянской области 25 декабря ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. В бою были уничтожены четыре диверсанта, предпринявших попытку проникновения на российскую территорию, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Источник изображения: iz.ru

Они имели при себе иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, а также четыре взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Охота на HIMARS

В Минобороны 26 декабря рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВФУ, также уничтожена диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет. Потери противника на данном направлении составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Источник изображения: iz.ru

На донецком направлении российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции. В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВФУ уничтожено свыше 35 военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Потери украинских формирований на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

В районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка в ДНР уничтожено более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ракетные войска и артиллерия поразили 63 артиллерийских подразделения ВФУ на огневых позициях, пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВФУ, а также иностранных наемников и 79 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», три гаубицы Д-30 и артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Источник изображения: iz.ru

А в районе Краматорска уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВФУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.

Войска ПВО РФ за сутки сбили семь беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское в ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Байрак в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.



Богдан Степовой

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
HIMARS
Tор-М2
Гвоздика
Град РСЗО
Д-30 2А18
Игла ЗРК
Компании
M777
SIG Sauer
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Тор ЗРК
Похожие новости
23.12.2022
Импорторазрушение: в Минобороны РФ рассказали о планах на 2023 год
24.11.2022
Должный ход: в России увеличивается выпуск вооружений для СВО
01.11.2022
Пришли по-английски: организовать атаку на корабли в Севастополе Киеву помогали британцы
30.08.2022
Заглушить «Мотор»: ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье
07.11.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
28.08.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 12:37
  • 40454
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
  • 28.12 11:52
  • 2
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 28.12 11:50
  • 1
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 08:30
  • 123
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 01:14
  • 1
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 27.12 23:17
  • 2
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 27.12 01:04
  • 3
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты