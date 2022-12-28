Назван новый сценарий развития украинского кризиса

Al Jazeera: на сторону России на Украине встанет ОДКБ

Эскалация украинского кризиса продолжается, поэтому Россия и Украина ищут новые рычаги давления друг на друга, пишет Al Jazeera. Для Москвы таким козырем станет противовес НАТО — ОДКБ, участники которой могут прибегнуть к совместной обороне в случае нападения на одного из членов организации.

Спецоперация России на Украине продолжается уже десять месяцев в отсутствие ясных перспектив политического урегулирования в краткосрочном периоде. В таких обстоятельствах главный интерес противоборствующих сил — Киева и его союзников, с одной стороны, и Москвы, с другой — заключается в накоплении ресурсов и наращивании потенциала, необходимого для нанесения поражения противнику.

Недавнее возвращение ряда стратегических направлений, в первую очередь Херсона, под контроль Киева породило опасения относительно рычагов, имеющихся в руках Путина для изменения хода конфликта.

Учитывая предпринятые им в последние месяцы меры (частичная мобилизация, допуск к службе в ВС РФ иностранных граждан, угрозы применения ядерного оружия), эксперты полагают, что Москва не пожалеет средств для наращивания военной мощи перед лицом противников.

Среди доступных рычагов, по их мнению, можно выделить возможность извлечения пользы из имеющихся военных договоренностей, соглашений о взаимной обороне и союзов, в свете опасений по поводу эскалации конфликта и прямого участия НАТО. Последнее повышает вероятность начала третьей мировой войны, о чем предупреждает сама Москва.

По словам эксперта по военным и стратегическим вопросам Файеза аль-Асмара, ОДКБ является одним из инструментов, доступных России для мобилизации дополнительных военных ресурсов в рамках конфликта с Украиной.

Что представляет собой Организация Договора о коллективной безопасности?

Помимо России в ОДКБ входят пять бывших советских республик (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), но главную роль в ней играет Москва. Как указывали некоторые авторы еще до спецоперации на Украине, она рассматривала возможность усовершенствования организации для противопоставления НАТО.

Согласно учредительным документам, ОДКБ представляет собой региональную организацию, заявленные цели которой — содействие миру, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях, а также коллективная защита независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов преимущественно политическими средствами.

О создании объединения было объявлено 15 мая 1992 года, когда состоялось подписание Договора о коллективной безопасности в Ташкенте, столице Узбекистана. Высшим органом является Совет коллективной безопасности, который назначает Генерального секретаря организации. Общая численность населения государств-членов составляет около 194 миллионов человек (2021 г.), а миротворческий контингент, по данным на 2022 год, насчитывает 3600 человек.

Штаб-квартира организации находится в столице России, и у нее есть постоянный Секретариат. При этом государства-члены председательствуют поочереди сроком на один год.

Главы государств-членов ОДКБ подписали протокол, предусматривающий механизм оказания взаимной военно-технической помощи в случае угрозы агрессии или фактической агрессии в адрес их стран.

Все варианты возможны

Как отметил аль-Асмар в интервью Al Jazeera, возможны любые сценарии развития событий, что обусловлено нежеланием Путина уступать и отказом Зеленского сесть за стол переговоров до полного ухода России с украинской территории.

По мнению эксперта, Кремль пытается делать все, чтобы остановить продвижение НАТО к границам государства, особенно в последние годы. С этой целью российское руководство прибегло к демонстрации военной мощи, реализации собственной повестки дня и расширению военного присутствия во многих странах мира, включая Сирию, Ливию и некоторые регионы Африки.

Такие государства бывшего Советского Союза, как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, являющиеся зоной жизненно важных интересов Москвы, были объединены ею в ОДКБ, поскольку она опасается потери влияния на их территории и повторения сценария Украины по сближению с НАТО.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация подогревает опасения международного сообщества по поводу эскалации конфликта, поскольку стороны могут действовать неожиданным образом. Путин для достижения своих целей может прибегнуть к любым средствам, включая договоры о коллективной обороне, в том числе в рамках ОДКБ. Такая ситуация уже некоторое время наблюдается в отношениях с Белоруссией, где присутствуют российские войска и всего несколько дней назад состоялись совместные учения у северной границы Украины.

Брошенные России вызовы

По мнению экспертов, Москва хочет посредством ОДКБ воссоздать модель Организации Варшавского договора и с ее помощью противостоять НАТО. ОДКБ стремится к достижению ряда целей в политической и военной областях.

Согласно Уставу организации, государства-члены воздерживаются от применения силы или угроз в отношении друг друга, а также от вступления в другие военные союзы. Кроме того, нападение на любого члена ОДКБ считается атакой на остальных.

Страны-участницы в течение многих лет сталкиваются с целым рядом проблем. Среди них невозможность договориться по поводу милитаризации организации, к которой так стремится Россия для противостояния амбициям НАТО, и сближение с Азией.

Нет возможности для военного вмешательства

По словам военного эксперта Валида аль-Исы, у ряда государств-членов ОДКБ есть свое видение и интересы, и поэтому будет невозможно, например, повторить сценарий ввода сил ОВД в Чехословакию в 1968 году.

Россия как ведущий член организации может использовать ее для вмешательства в дела лояльных государств, как это произошло в Казахстане в начале этого года: с подачи Москвы участники единогласно решили отправить миротворческие силы в Казахстан на определенный срок с целью восстановления стабильности после массовых народных протестов.

Эксперт добавил: "Организация может участвовать лишь в ограниченных миротворческих операциях по урегулированию чрезвычайных кризисов, но не применяет военные меры в крупных конфликтах, примером чего стала ситуация между Азербайджаном и Арменией. Так, ОДКБ не вмешалась в конфликт в поддержку государства-члена, то есть Еревана, в связи с чем он резко раскритиковал альянс, назвав провальной его политику в отношении Баку".

Аль-Иса исключил, что Россия прибегнет к применению положений Договора о коллективной безопасности для получения военной поддержки в рамках украинского конфликта. Более того, государства-члены организации не обладают необходимыми силами для подобной роли. Наконец, участие ОДКБ в боевых действиях означало бы начало третьей мировой войны, так как союзники Киева и НАТО не будут сидеть сложа руки и ответят тем же, несмотря на их неоднократные заявления об отсутствии намерений вмешиваться в конфликт.

Автор: Аладдин Хедр (علاء الدين خضر)