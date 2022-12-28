Myśl Polska: внучка соратника Бандеры достигла вершин власти в Канаде, но хочет большего

Антибандеровский польский журналист выражает беспокойство по поводу карьерного роста канадской украинки Христи Фриланд. Сейчас она вице-премьер. Газета "Мышль польска" напоминает об одобрении Холокоста ее дедом — соратником бандеровцев. А ведь госпожа Фриланд не только не отреклась от него, но и поддержала.

Конрад Ренкас

Радикально антироссийская позиция, определенное подыгрывание Киеву в условиях уже давно идущих военных действий, да и просто тот факт, что Христя Фриланд — женщина. Таков список факторов, которые, по мнению комментаторов, серьезно повышают шансы Христи Фриленд стать преемником Йенса Столтенберга во главе НАТО. Хотя ротация генсека этой организации должна произойти не ранее чем через год, сам факт обсуждения таких кандидатур четко указывает на доминирующие тенденции в основных столицах НАТО. Это должно побудить поляков, особенно тех, кто неизменно поддерживает наше участие в "пакте сторонников Киева" ознакомиться с биографией, семейным и социальным происхоэжением этой канадской женщины-политика с украинскими корнями.

Иммигранты с убеждениями

Потомки украинских иммигрантов оказывают значительное влияние на канадскую политику, что не должно удивлять, так как украинское происхождение там декларируется примерно 1,36 миллиона жителей. Эту диаспору наделил особыми, скажем так, качествами приезд в Канаду после Второй мировой войны почти 100 000 прогитлеровских "беженцев", в том числе украинских солдат страшной дивизии Ваффен-СС "Галичина"* и других украинских вооруженных формирований, сотрудничавших с Германией. И как только между Западом и так называемым Восточным блоком (автор имеет в виду социалистические страны — прим. ИноСМИ) наметилась "холодная война", именно из этой среды стали вербовать людей для выполнения разведывательных задач против Восточного блока в интересах западных держав. Новоприбывшие первоначально пытались влиться в старую организацию, Комитет украинцев Канады. Этот комитет был основан в 1940 году активистами-эмигрантами. Тогда это были в основном эмигранты периода гражданской войны в России и пертурбаций 1930-х годов. Были среди них люди, связанные с украинской Униатской церковью; были бывшие сторонники [высмеянного Булгаковым в книге "Белая гвардия"] гетмана Павла Скоропадского; были также почитатели Августина Волошина, бывшего лидера Карпато-Украины, маленького государства в Закарпатье, связанного с нацистской Германией. После окончания Второй мировой войны в Канаду приехали активисты "мельниковской" фракции прогитлеровского украинского подполья времен войны. (Андрей Мельник был конкурентом печально знаменитого Степана Бандеры в среде радикальных националистов — прим. ИноСМИ.) Оказавшись в новой для них Канаде, эти круги сначала вели в основном интенсивную пропагандистскую работу среди молодежи, но не пренебрегали и делами ветеранов 1-й дивизии Украинской национальной армии, т.е. той самой "Галичины",* прошедшей лишь легкий "ребрендинг".

Впрочем, завладеть старыми украинскими организациями в Канаде бандеровцам не удалось, и в 1949 году они основали собственную организацию — Канадскую лигу за освобождение Украины. Она и теперь не стыдится красно-черного бандеровского флага и всячески декларирует свою гордость по поводу своих бандеровских корней. На территории Украины интересы этой канадской "лиги" представлял (подпольно) в советское время Юрий Шухевич — сын нацистского палача. До своей недавней смерти он был известен своими антипольскими взглядами. В советское же время Юрий Шухевич слыл известным диссидентом. После развала Советского Союза он стал известным политиком националистического направления и даже удостоился звания "героя Украины". Издававшаяся в Канаде бандеровскачя газета "Эхо Украины" сыграла роль в том, чтобы "обелить" в глазах канадцев украинских нацистов-эмигрантов, представив их "героическими защитниками западной цивилизации от российского коммунизма". Практической реализацией такой политики "отбеливания" стало доминирующее положение эмигрантов-бандеровцев в составе созданной по их инициативе организации "Антибольшевистский блок народов". Последствия этого влияния, самими его инициаторами рассчитывавшегося на многие поколения, в полной мере ощущаются в ходе нынешнего международного кризиса.

Дед-коллаборационист

Украинские эмигрантские круги в Канаде всячески способствовали активности потомков иммигрантов с Украины в канадской политике. И результаты были вполне ощутимы. Украинские корни были у одного из "генеральных губернаторов" Канады (так называют представителей в стране британской короны), потомки украинцев возглавляли местные правительства трех канадских провинций. А канадка украинского происхождения Христя Фриланд стала министром иностранных дел и занимала эту должность в 2017-2019 гг., а теперь ее продвигают еще выше. Сейчас она является вице-премьером и министром финансов Канады, выдвинута Либеральной партией страны. Выступает за безоговорочную поддержку Запада действующим в Киеве властям. Христя Фриланд не стесняется выражать свои симпатии сотрудничавшим с нацистами организациям, позируя в окружении красно-черных знамен Украинской повстанческой армии*(пронацистская террористическая организация, созданная в 1940-е годы, запрещена в России — прим. ИноСМИ). Израильская газета The Times of Israel милостиво назвала это фото "ошибочным шагом" Христи Фриланд. На самом же деле афиширование мисс Фриланд нацистской гаммы цветов не должно никого удивлять: ведь это были любимые знамена ее дела по материнской линии Михаила Хомяка. В годы второй мировой войны с подачи немцев он стал главным редактором газеты "Краковские вiстi". Это был крайне враждебный полякам орган движения Андрея Мельника, выполнявшего роль "политического представительства" вышеупомянутой дивизии СС "Галичина".

После войны дед нынешнего канадского вице-премьера вошел в круг соратников Владимира Кубийовича, крупного деятеля "мельниковского" движения и известного коллаборациониста. Хотя Кубийович выступал за сотрудничество с нацистами, даже немцы относились к нему с опаской из-за участия Кубийовича в этнических чистках против поляков, живших в восточных кресах. В годы эмиграции Хомяк помогал Кубийовичу в создании его "Энциклопедии украинистики". Это издание в нескольких томах стало "библией" для националистов, собранием фальшивых историографических данных, а также шовинистических мифов.

А факты — это всегда "российская манипуляция"?

Когда история сотрудничества дедушки с нацистами выплыла на свет в 2017 благодаря публикациям канадской левой прессы, Фриланд осудила все обвинения в его адрес как "российскую дезинформацию". Она не изменила своего мнения даже после публикации совместного фото "дедушки Миши" Хомяка с Эмилем Гасснером, руководителем пресс-отдела Польского генерал-губернаторства (административно-территориальное образование, созданное Гитлером на территории Польши после ее оккупации нацистами осенью 1939 года — прим. ИноСМИ). Не сменила Христя Фриланд своего мнения и после републикации в Канаде некоторых статей из газеты "Краковские вiстi", прославляющих Адольфа Гитлера и немецкую политику на "территориях, освобожденных от большевизма".

Хорошее отношение Христи Фриланд не сумел изменить даже ее собственный дядюшка, известный канадский историк украинского происхождения Джон-Пол Химка. Даже он — выступая с украинских позиций! — признался в страшных открытиях, которые он сделал, когда, занимаясь тематикой Холокоста, он наткнулся в архивах своего тестя на документы, подтверждающие поддержку газетой Михаила Хомяка гитлеровской политики уничтожения.

Именно после обнаружения этих бумаг профессор Химка перешел на более критические позиции в отношении националистических украинских организаций периода Второй мировой войны. Однако Фриланд напомнила дяде, что "дедушка всегда помогал вам, когда вы брались за исторически трудные темы". А потом вновь повторила, что "обвинения в адрес моего деда являются элементом российской стратегии, направленной на дестабилизацию западной демократии".

Вопрос ответственности

Ясно, что ни один человек не должен отвечать за грехи своих предков. Но вовсе не является похвальным поведением, когда этих грехи, а точнее преступления, потомки расхваливают. Именно в этом и состоит проблема с "общественной активностью" некоторых украинских эмигрантских кругов. Нет ничего предосудительного в том, чтобы хранить свои национальные традиции, даже если они не всегда по вкусу окружающим. Бывает и так, что славные для одного народа даты являются тяжелым воспоминанием.

Но есть и в этих вполне понятных обычаях и связанных с ними чувствах красная черта, которую не надо переступать: это когда речь идет о поддержке задним числом преступлений, а особенно самого тяжкого — геноцида. Именно способности увидеть и не переступить эту красную черту не хватает очень многим украинцам, поддавшимся идеологической индоктринации в духе неонацизма. Моральная необходимость не иметь ничего общего с явными необандеровцами, неомельниковцами и другими "продолжателями дела" нацистских преступников — эта необходимость должна бы стать обязательной для всех. Но этого просто нет: слишком уж влиятельны оказываются наследники нацистских организаций типа дивизии Галичина и других "отпрысков" украинских националистических групп. К сожалению, этот принцип "не иметь ничего общего" с такими людьми все больше уходит в прошлое, и не только на Западе.

Конрад Ренкас (Konrad Rękas)

*В России организация запрещена как террористическая нацистская группа, занимавшаяся террором против граждан Советского Союза