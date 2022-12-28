В Молдавии заявили о невозможности сохранять нейтралитет на фоне конфликта на Украине

Председатель парламента страны Игорь Гросу считает, что руководство республики должно дать "четкую политическую оценку" СВО

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Молдавия не может сохранять заложенный в конституции нейтралитет на фоне конфликта на Украине, заявил в понедельник в эфире телеканала TV8 председатель парламента страны, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

"Это момент истины. Нам нужно выбрать сторону: мы на стороне войны или на стороне мира. <…> Вилять, что мы против насилия, мы нейтральные, мы независимые, любим всех, - это невозможно, непозволительно и непростительно", - сказал Гросу, отметив, что руководство Молдавии должно дать "четкую политическую оценку" событиям на Украине.

Президент страны Майя Санду ранее выразила заинтересованность в увеличении военной помощи от США, ЕС и НАТО для укрепления обороноспособности республики. По ее словам, на эти цели будет выделено более €40 млн, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам Североатлантического альянса. Парламент увеличил более чем в два раза расходы на оборону, молдавская армия уже получает легкое стрелковое оружие для участников миротворческих операций, также планируются поставки современных мобильных платформ, средств связи, беспилотников.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, в Кишиневе действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в городе открылось бюро по связям с НАТО, хотя по всем опросам большинство жителей страны выступают за сохранение нейтралитета и против вступления в альянс. Активизацию сотрудничества с НАТО и рост расходов на вооружение критикует оппозиция: бывший президент Молдавии Игорь Додон считает его безответственным на фоне переживаемого страной тяжелого экономического кризиса, рекордного роста цен и инфляции. Обеспокоенность из-за милитаризации выразили и власти Приднестровья: президент непризнанной республики Вадим Красносельский считает, что в условиях региональной напряженности это может привести к возобновлению конфликта на Днестре.