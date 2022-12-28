В Минске заявили, что открыты к диалогу, приостановленному НАТО после начала СВО

Международное военное сотрудничество Белоруссии после начала СВО "по количественным и качественным показателям не изменилось", однако "поменялись определенные векторы", сообщили в республике

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. НАТО после начала российской специальной военной операции (СВО) приостановило в одностороннем порядке сотрудничество с Минском, но Белоруссия всегда открыта к диалогу. Об этом в понедельник заявил заместитель начальника департамента международного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Дмитрий Рябихин.

"В одностороннем порядке они [члены НАТО] приостановили [сотрудничество]. Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Рябихин отметил, что международное военное сотрудничество Белоруссии после начала СВО "по количественным и качественным показателям не изменилось", однако "поменялись определенные векторы". "В пример можно привести то же сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества, с учетом того, что подана заявка на вступление в организацию. У нее есть военная составляющая. Говорить о военной составляющей ШОС крайне важно, потому что если мы берем топ из 10 вооруженных сил в мире, то только по количественному составу в этих 10 находятся пять членов Шанхайской организации сотрудничества", - пояснил замначальника департамента белорусского Минобороны.

Он указал на то, что в рамках политики открытости Белоруссия приглашает "всех без исключения" военных атташе на все мероприятия, чтобы продемонстрировать реальное положение дел.

"В том числе, когда были спекуляции по поводу ситуации в приграничных районах с Украиной, туда привезли всех военных атташе, аккредитованных министерством обороны, и показали реальную картину", - напомнил Рябихин. Он подчеркнул, что тогда "у военных иностранных дипломатов была возможность разговаривать с бойцами и руководителями органов военного управления [такого] уровня, как командующий сил специальных операций, другими должностными лицами без ограничений".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.