АВТОВАЗ объявил о начале цикла испытаний LADA e-Largus, сообщает пресс-служба компании. Это самый локализованный российский электромобиль, опытное производство которого стартует на заводе «LADA Ижевск» в конце 2023 года. 26 декабря 2022 года в Ижевске состоялась презентация прототипа электромобиля LADA e-Largus. Модель главе Республики Удмуртия Александру Бречалову представил лично Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

LADA e-Largus будет выпускаться как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона. Эта модель будет наиболее локализованным российским электромобилем. В отличии от всех новых проектов крупноузловой сборки, представленных в России в последние месяцы, доля использования комплектующих от российских поставщиков на момент начала производства составит минимум 50% (или 3600 баллов).

Прототипы электромобилей e-Largus в настоящее время начали цикл дорожных и лабораторных испытаний. На пассажирские и коммерческие универсалы устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и зоне, где ранее располагался бензобак, что позволяет понизить центр тяжести для устойчивости электромобиля и полностью сохранить полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении).

На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода, который составит не менее 400 км при одном водителе и 100 кг полезной нагрузки (по методике NEDC). Общая грузоподъемность автомобиля составляет 430 кг. Настройки силового агрегата обеспечивают максимальную скорость в 145 км/час (ограничено электроникой), а также динамичный разгон (менее 10 сек до 100 км/час).