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Техкульт

Leidos разработает для ВВС США гиперзвуковой беспилотник Mayhem

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Leidos Mayhem

Гиперзвуковая гонка вооружений набирает обороты, и ставки в ней постоянно растут. Стать обладателем гиперзвукового оружия означает получение колоссального преимущества над потенциальным противником, в связи с чем Пентагон не жалеет средств, чтобы в самое ближайшее время догнать своих основных конкурентов — Россию и Китай, уже обладающих таким оружием.

ВВС США заключили контракт на 334 млн. долларов с оборонным подрядчиком Leidos (авиация, программное обеспечение) на разработку гиперзвукового беспилотника Mayhem, который должен заменить легендарный SR-71 Blackbird. Проект рассчитан на четыре с половиной года. Как сообщает пресс-релиз компании, на беспилотнике будет установлен ГПВРД — а это значит, что Mayhem не сможет самостоятельно взлетать. Для достижения гиперзвука он вначале будет разгоняться с помощью специальной ракеты и лишь после этого запускать основной ГПВРД. Однако при приземлении у него могут возникнуть проблемы, связанные с торможением на ВПП.

Александр Агеев

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Страны
Китай
Россия
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Leidos
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ГЗЛА
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