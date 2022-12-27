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Газета.ru

"Техника не пострадала". Что известно об атаке на аэродром «Энгельс»

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны сообщило, что при падении обломков БПЛА на аэродроме под Саратовом погибли трое военных

Обломки украинского беспилотника, сбитого российской ПВО, упали в районе военного аэродрома «Энгельс» в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики Дальней авиации ВКС России. При этом погибли трое военнослужащих ВС РФ, но техника не пострадала. Что известно о ЧП на аэродроме - в материале «Газеты.Ru».

«Угрозы для жителей нет»

Утром в понедельник в Энгельсе в районе аэродрома зазвучала система воздушной тревоги, местные жители рассказали о взрыве, сообщил Telegram-канал Baza.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своем Telegram-канале, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было».

«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», - подчеркнул он.

Губернатор уточнил, что силовые структуры «проверяют сведения о происшествии на военном объекте».

Позже Министерство обороны сообщило о гибели трех человек при падении обломков украинского беспилотника в районе военного аэродрома в Саратовской области.

«Двадцать шестого декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», - цитирует релиз оборонного ведомства РИА Новости.

В министерстве уточнили, что во время ЧП на аэродроме «Энгельс», где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России, авиационная техника повреждений не получила.



В свою очередь Бусаргин в Telegram выразил свои соболезнования родным и близким погибших военных. Он также пообещал оказать их семьям «всю необходимую помощь».

Атака 5 декабря

Нынешний беспилотник - не первая попытка ВСУ атаковать аэродром «Энгельс». 5 декабря украинские военные также пытались ударить по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства.

В Минобороны РФ тогда сообщили, что удалось перехватить БПЛА, но при падении обломков погибли трое военнослужащих, ранены четверо, также была «незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов».

"Утром 5 декабря киевским режимом совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области", - рассказали тогда в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в качестве ответных мер на атаку Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.

"По системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все назначенные 17 объектов поражены", - уточнили в министерстве.



В ведомстве также отметили, что этот удар нарушил переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Причастность США

7 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России.

"Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов", - цитирует его агентство Bloomberg.

В тот же день спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге назвал российские аэродромы законными целями и заявил, что Украина "не обязана ограничивать" свои действия собственными территориями.

По его словам, правительство ФРГ приняло к сведению сообщения о разрушениях на российских авиабазах и придерживается мнения, что Украина имеет законное право на самозащиту, которое исходит из статьи 51 Устава ООН.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на брифинге, что заявление Хебешрайта не способствуют решению конфликта, а продлевает "весь этот тяжелый период".

11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США «не подталкивают» Украину к проведению операций внутри России, а также «не способствуют украинским операциям» на территории РФ. По его словам, Соединенные Штаты помогают Киеву защищать "свою территорию", в том числе потерянную за время вооруженного конфликта.


Мария Шустрова

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Германия
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Компании
Минoбороны РФ
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Проекты
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