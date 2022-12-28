Украинскую самоходную гаубицу «Богдана» испытали стрельбой по позициям российских войск

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Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" калибра 155 мм, созданная в единственном экземпляре и называемая теперь "экспериментальной", снова появилась в одном из районов недалеко от линии соприкосновения. Как сообщает пресс-служба 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна ВСУ, гаубицу вывели на очередные испытания.

Украинские военные приняли решение испытать САУ "Богдана" стрельбой по позициям российских войск. Фото стрельбы разместила на своей странице в одной из запрещенных в России соцсетей 1-я ОБрСпН ВСУ. На каком участке линии соприкосновения это происходило не сообщается, стрельбу корректировал ударный беспилотник Bayraktar TB2.

Стоит отметить, что это не первое появление "Богданы" на фронте, сообщается, что первый раз ее применили еще в мае, подробностей нет. Однако известно, что данная САУ применялась для ударов по острову Змеиный в Черном море, когда его контролировали российские войска.

Напомним, впервые единственный опытный образец гаубицы "Богдана" показали 14 июля 2018 года, а 24 августа того же года САУ участвовала в военном параде в честь Дня Независимости Украины. В 2019 году украинские военные прекратили испытания самоходной гаубицы по причине отсутствия снарядов калибра 155 мм и возобновили только в 2021-м, после поставки снарядов из Чехии. На данный момент испытания так и не завершены, а ведь в Киеве обещали поставить сотни данных САУ еще до 2020 года.

По планам Министерства обороны Украины, самоходная гаубица "Богдана" должна поступить на вооружение артиллерийских бригад ВСУ, но так и останется в единственном экземпляре, который демонстрируют как "достижение" украинской промышленности. Впрочем, на сегодняшний день украинской промышленности тоже нет.