«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем?

В ночь на понедельник в районе 1.35 мск российские средства ПВО сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому в Энгельсе. По данным Минобороны, из-за падения обломков БПЛА погибли трое российских военных технического состава. Авиационная техника не пострадала.

Вместе с тем это уже вторая атака на стратегические аэродромы России за последний месяц. 5 декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.

Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Отметим, что на аэродроме в Энгельсе, как и в Дягилево, базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.

"У подобных атак есть несколько целей. Во-первых, вызвать деморализующий эффект в России, но это у них не выйдет. Во-вторых, продемонстрировать украинской аудитории якобы способность ВСУ достигать каких-то значимых военных результатов. В-третьих, прощупывать по согласованию с НАТО нашу оборону", – считает эксперт в области ПВО Юрий Кнутов.

"Однако и чисто военные цели здесь тоже стоит учитывать. Подобные "комариные укусы", даже одним беспилотником, могут привести к серьезным последствиям, учитывая специфику военной техники, которая размещена на авиабазе в Энгельсе", – добавил эксперт.

"Но психологический аспект подобных атак, бесспорно, имеет доминирующее значение. Об этом говорят и сами представители ВСУ. Они хотят оказать влияние на наших граждан и показать им, что они находятся в зоне досягаемости возможных ударов со стороны ВСУ. Такие попытки командованием украинской армии предпринимались неоднократно", – отмечает Кнутов.

"Кроме того, противник уже заявлял о разработке новой модели дрона с радиусом действия до тысячи километров. Каких-то подробностей они не раскрыли. Возможно, мы имеем дело с неким прототипом этого дрона. Либо, что наиболее вероятно, в повторной атаке на аэродром в Энгельсе использовался хорошо знакомый нам Ту-141 "Стриж" с американской или британской начинкой", – предположил эксперт.

Сам по себе "Стриж" летает на предельно малых высотах, что усложняет его обнаружение, особенно когда речь идет об одиночном БПЛА, а не о "стае". Это касается не только российской ПВО, но ПВО стран НАТО. Здесь достаточно вспомнить инцидент, который произошел в марте текущего года, когда натовская система ПВО "проворонила" запущенный с Галичины "Стриж". В результате он упал в Загребе, столице Хорватии.

"Вероятно, в этот раз "Стриж" сбивала объектовая ПВО в момент выхода беспилотника на "горку" для проведения атаки. Этим и вызвано падение обломков на аэродром. В этой связи нам необходимо не только шире использовать комплексы С-300 ПМУ-2 совместно с "Панцирями" и "Торами", но и расширять наши возможности дальнего обнаружения целей с помощью воздушной разведки, лишая противника способности реализовать свои военные и пиар-замыслы", – подчеркивает Кнутов.

"Нам необходимо вновь создать полноценное радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена", – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

"Процесс восстановления радиолокационного поля крайне тяжелый – необходимо ставить огромное число радиолокационных станций. Важно создавать самолеты радиолокационного обнаружения (ДРЛО), например, А-50 и А-100. На момент распада СССР у нас было более 30 таких машин. Ими можно было обеспечить контроль над всей европейской частью России. Сейчас в нашем распоряжении всего лишь девять самолетов А-50", – акцентирует эксперт.

"Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, – это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью. Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения", – подчеркивает собеседник.

"При этом важно помнить, что ни о каких ударах по мирным жителям разговора быть не может. Здесь речь идет о специализированных объектах противника, его позициях, расположениях, скоплении техники и живой силы. ВСУ должны усвоить, что подобные нападения на наши стратегические объекты не останутся без ответа", – заключил Сивков.

Евгений Поздняков, Алёна Задорожная