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ТАСС

На заводе КумАПП в Башкирии с 2023 года наладят производство беспилотника БАС-200

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БАС-200
БАС-200.
Источник изображения: Ростех

На эти цели предприятие получило 800 млн рублей федеральных средств

УФА, 20 декабря. /ТАСС/. Производство беспилотника вертолетного типа БАС-200 запустят на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП) в Башкирии с 2023 года. 10 образцов уже готовы, сообщил журналистам вице-премьер - министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев во вторник.

"Беспилотник БАС-200, который делали совместно "Вертолеты России" с Белоруссией, будет производиться у нас в Кумертау на КумАПП. Задача стояла до конца года сделать 10 образцов, сегодня эта работа проходит совместно с белорусами, со следующего года будет только на КумАПП. 800 млн рублей федеральных денег из ФРП получено", - сообщил Шельдяев.

В беспилотнике заинтересованы предприятия нефтяной и газовой отрасли, уточнил министр.

БАС-200 в составе универсальной беспилотной авиационной платформы - первый отечественный беспилотник вертолетного типа, который внесен в реестр экспериментальной авиации. Он обладает уникальными летно-техническими характеристиками: способен развивать скорость до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 кг. Полет аппарата может продолжаться до четырех часов на высотах до 3,5 тыс. м. Планируется, что уже до конца 2022 года все испытания будут завершены и холдинг получит сертификат типа.

Входящее в холдинг "Вертолеты России" Кумертауское авиационное производственное предприятие было основано в 1962 году на базе ремонтно-механического завода. Спустя шесть лет завод стал выпускать первую продукцию - вертолет Ка-26. Сейчас КумАПП выпускает серийные гражданские и военные вертолеты соосной схемы несущих винтов: Ка-31, Ка-226, и Ка-32А11ВС. 

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