РГСУ включил в программу элементы подготовки специалистов по ведению гибридных войн

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) будет готовить специалистов по ведению гибридных войн, элементы их теории и практики включены в большинство курсов вуза с 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

"В Российском государственном социальном университете (РГСУ) приступят к подготовке специалистов по ведению гибридных, или асимметричных войн. Элементы теории и практики таких войн включены в большинство образовательных курсов РГСУ с 2022 года", - говорится в сообщении.

"По инициативе министерства образования РФ мы разработали подход, который позволяет в дополнение к основной специальности обеспечить студентам дополнительную квалификацию, посвященную формам и методам ведения гибридных войн. Эта уникальная методика ориентирована, в первую очередь, на политологов, журналистов, специалистов в области информационной безопасности... Элементы теории и практики новой разработки встроены в большинство образовательных курсов РГСУ с нынешней осени. Она включает в себя как исторический экскурс, так и разбор современных кейсов из практики", - сказал первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, слова которого приводятся в сообщении.

Алиев отметил, что гибридные войны - реальность XXI века. Он пояснил, что это войны в экономике и СМИ, войны в сознании людей, а их участником является каждый из нас. "И в РГСУ мы как раз работаем над тем, чтобы подготовить профессионалов, которые смогут обеспечить надежную защиту своей страны - в экономическом смысле, в информационном поле, в идеологическом плане и так далее", - подчеркнул первый проректор РГСУ.

"В условиях международного давления нам нужны специалисты, профессионально владеющие инструментарием и технологиями ведения гибридных войн. События последних месяцев продемонстрировали, что наиболее совершенная интеллектуальная война - это война за умы людей. При этом наш противник выбирает в первую очередь молодежную аудиторию. Оценив актуальность проблемы, в РГСУ создали Центр по противодействию гибридным угрозам, который выступил одним из разработчиков курса по ведению гибридных, или ассиметричных войн", - добавил он.

В документах Минобрнауки РФ, которые имеются в распоряжении РИА Новости сообщается, что министерство совместно с РГСУ еще в апреле-мае 2022 года разработало и апробировало краткий курс по гибридной войне. Основной задачей курса является информирование студентов об особенностях современных гибридных войн, о способах распознавания и подготовки к ним.