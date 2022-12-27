Ключи от неба в умелых руках

Подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации надёжно защищены от ударов с воздуха.

26 декабря – день войсковой ПВО

Система войсковой противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине каждый день проходит проверку на прочность. Подтверждается высокая эффективность созданной эшелонированной системы ПВО, что позволяет поражать все средства воздушного нападения противника, в том числе беспилотники и реактивные снаряды систем залпового огня. О нынешнем состоянии и перспективах развития этого рода войск «Красной звезде» рассказывает начальник войсковой ПВО Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр ЛЕОНОВ.

– Александр Петрович, непростой для войсковой ПВО, да и в целом для наших Вооружённых Сил, 2022 год подходит к концу. Каковы его итоги?

Источник: redstar.ru

– Свою 107-ю годовщину вой­сковая противовоздушная оборона действительно встречает в условиях стремительно меняющегося миропорядка, где право на существование нашего государства приходится доказывать в том числе и в ходе специальной военной операции.

Анализ боевого применения соединений, воинских частей и подразделений ПВО в ходе СВО подтвердил правильность ранее выработанных подходов к построению эшелонированной системы противовоздушной обороны, развитию вооружения и военной техники, организации боевой подготовки войск и обучения наших специалистов.

При этом род войск не стоит на месте. В ходе специальной военной операции используются новые приёмы и способы боевого применения как соединений, воинских частей и подразделений ПВО, так и используемого ими вооружения, которые, как правило, являются неожиданными для противника. По мнению руководства Вооружённых Сил Российской Федерации, войсковая ПВО на полях сражений зарекомендовала себя хорошо, эффективность её действий в полной мере обеспечивает выполнение боевых задач мотострелками, танкистами и десантниками.

– Как вы в целом оцениваете действия специалистов войсковой противовоздушной обороны в ходе СВО на Украине?

– Лучшей оценкой эффективности действий специалистов вой­сковой ПВО стало стойкое нежелание лётчиков ВСУ летать в районах ответственности наших средств противовоздушной обороны. А подтверждением моих слов является количество воздушных целей, уничтоженных подразделениями ПBO в ходе спецоперации.

Так, по состоянию на 25 декабря 2022 года доля воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60 процентов от общего числа их потерь. Сбито более 160 самолётов и вертолётов, три тысячи БпЛА, свыше 1700 различных типов ракет и реактивных снарядов, в том числе разрекламированных американских реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационных ракет HARM. Цифры говорят сами за себя.

Источник изображения: redstar.ru

– Как опыт, полученный в ходе специальной военной операции, повлиял на программу боевой учёбы в подразделениях войск ПВО?

– Программы боевой подготовки частей и подразделений противовоздушной обороны, как и других родов войск, непрерывно совершенствуются под влиянием различных факторов, будь то улучшение тактико-технических характеристик отечественного вооружения, изменение тактики действий противника, применение им новых средств воздушного нападения и ряда других.

Анализируя действия воздушного противника и эффективность боевого применения подразделений войсковой ПВО в ходе специальной военной операции, мы постоянно внедряем в процесс подготовки бесценный опыт, направленный на повышение уровня выучки личного состава.

Основное внимание при обу­чении уделяем ведению боевых действий подразделениями ПВО в условиях сильного огневого противодействия и радиоэлектронного подавления, применения противником высокоточного оружия и БпЛА.

Также при подготовке подразделений ПВО к предстоящим действиям совершенствуем построение боевых порядков, обеспечивающих эффективное уничтожение как аэродинамических, так и баллистических целей. Применение нетиповых боевых и походных порядков позволяет не допустить поражение средств ПВО огнём артиллерии и миномётов. Значительное внимание уделяем маскировке и инженерному оборудованию стартовых позиций, подготовке подразделений для действий из засад.

Подразделения ПВО способны с максимальной эффективностью решить любую задачу по отражению удара воздушного противника

Источник изображения: redstar.ru

– Что вы можете рассказать о новых образцах военной техники и вооружения, которые поступили в соединения, части и подразделения ПВО Сухопутных войск в этом году?

– В 2022 году органами военного управления совместно с предприятиями промышленности проведена большая работа по наращиванию темпов и количества поставляемого вооружения с опережением на год плановых показателей.

Для решения задач нестратегической противоракетной обороны и увеличения боевых возможностей противодействию головным частям баллистических ракет, авиационным комплексам обнаружения и управления типа АВАКС, а также самолётам стратегической авиации продолжается оснащение войск ЗРС «С-300В4». Опережающая поставка техники в этом году позволила заменить устаревшее вооружение одного из дивизионов зенитной ракетной бригады Западного военного округа, а к исходу 2023 года её подразделения будут полностью перевооружены на современную зенитную ракетную систему дальнего действия.

В части ЗРК средней дальности, осуществлена поставка первого дивизионного комплекта ЗРК «Бук-М3». В ближайшей перспективе спланирована поставка ещё шести таких комплектов для перевооружения двух зенитных ракетных бригад.

В целях повышения боевых возможностей зенитных ракетных полков и дивизионов продолжается их перевооружение на ЗРК «Тор-М2». В этом году уже осуществлена поставка двух комплектов этого комплекса в войска.

В рамках завершённой ОКР «Гибка-С» разработаны машина разведки и управления командира взвода (МРУ К 9С9З7) и боевая машина отделения стрелков-зенитчиков (9А332). Боевая машина с размещённой на ней установкой для ПЗРК способна вести боевую работу в любое время суток автономно под управлением МРУК и батарейных командирских пунктов базового комплекта КСА «Барнаул-Т» или «Магистр-СВ».

Боекомплект боевой машины составляет восемь зенитных управляемых ракет ПЗРК «Игла-С» или «Верба», четыре из которых содержатся в готовности к пуску на направляющих пусковой установки. В этом году впервые осуществлена первая поставка данного типа боевых машин.

В рамках оснащения современным вооружением в следующем году будет продолжена опережающая поставка образцов ВВСТ для войсковой ПВО.

– Как военная техника и вооружение войсковой противовоздушной обороны зарекомендовали себя в ходе СВО?

– Спецоперация на Украине стала первой проверкой практически всего основного типоряда образцов вооружения войсковой ПВО в реальных боевых условиях с многообразным перечнем средств воздушного нападения как советского, так и иностранного производства.

Последние месяцы операции отличаются массированным применением БпЛА, разнообразных реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У». На смену советским системам залпового огня пришли поставляемые западными странами комплексы HIMARS и MLRS с массированным залповым применением высокоточных ракет «земля – земля».

После детального изучения характеристик новых типов целей, проведённых предприятиями промышленности доработок систем и комплексов наибольшую эффективность показали ЗРС «С-3ОOВ4» и ЗРК «Бук-МЗ», а также «Тор-М2 (М2У, M2ДT)», которыми поражено 65 процентов от общего количества уничтоженных средств воздушного нападения противника.

В ходе ведения противодесантной обороны ЗРК «Тор-М2» и его модификацией «Тор-М2ДТ» была подтверждена высокая эффективность уничтожения высокоточного оружия и БпЛА с возможностью ведения разведки и огня в движении, а также на палубах кораблей и десантных катеров при переходе морем.

В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ. Зачастую обстрел пилотируемой авиации ракетами ПЗРК даже в случае промаха приводит к отказу лётчика от выполнения боевой задачи, а следовательно, к сохранению боеспособности прикрываемых подразделений.

Анализ системы управления вой­сками ПВО группировок войск, созданной на основе КСА «Поляна-Д4М1» и КСА «Барнаул-Т» из состава ЕСУ ТЗ, подтвердил её эффективность и возможность управлять силами и средствами войсковой ПВО в реальном масштабе времени.

Таким образом, в ходе специальной военной операции на Украине подтверждается высокая эффективность созданной эшелонированной системы ПВО, а комплексирование в ней различных средств ПВО позволяет поражать все средства воздушного нападения противника, в том числе в различном исполнении БпЛА и реактивные снаряды РСЗО.

Источник изображения: redstar.ru

– Как вы оцениваете подготовку офицерских кадров для подразделений ПВО? Что можете сказать о выпускниках Военной академии вой­сковой ПВО 2022 года, сколько из них принимает участие в специальной военной операции, как они себя зарекомендовали?

– Как известно, единственным вузом Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющим подготовку офицерских кадров для ПВО, является Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского. Она представляет собой универсальный образовательный и научно-методический центр и обладает современной учебно-материальной базой, обеспечивающей условия для подготовки специалистов войсковой ПВО, в том числе и иностранных армий.

С первых дней проведения СВО в вузе проводится работа по обобщению опыта применения формирований войсковой ПВО, вооружения и военной техники и его внедрению в процесс обучения слушателей и курсантов. Необходимые знания получили и выпускники академии 2022 года.

Важным фактором совершенствования учебного процесса стало непосредственное участие преподавательского состава академии в СВО.

В настоящее время большинство выпускников академии 2022 года выполняют задачи в зоне проведения спецоперации, храня и приумножая традиции своих предшественников, неустанно и целе-

устремлённо совершенствуют своё мастерство, на деле демонстрируя реальную выучку.

– Александр Петрович, несколько слов о системе учебных центров и подготовке младших военных специалистов для войск ПВО.

– В войсковой противовоздушной обороне давно существует отлаженная система подготовки младших специалистов. Её основу составляют учебные центры рода войск, расположенные в городах Ейске и Оренбурге. Подготовка военнослужащих проводится по двум направлениям: по военно-учётным специальностям и в составе штатных подразделений.

Реализация данного подхода позволила с 2013 года по настоящее время получить необходимые знания свыше 14 тысячам младшим специалистам и пройти переподготовку на современные образцы вооружения личному составу более 30 формирований вой­сковой ПВО.

С началом СВО оба учебных центра перешли на более интенсивное обучение специалистов. Вместе с сокращением сроков подготовки увеличилась продолжительность учебного дня. При этом львиная доля приходится на практические занятия с использованием тренажёров и боевых образцов военной техники.

Приоритетным направлением в подготовке специалистов остаётся освоение военнослужащими современных образцов вооружения, поступающих в рамках исполнения государственного оборонного заказа с предприятий военно-промышленного комплекса страны.

На начальной стадии обучения военнослужащих в составе штатных подразделений широко используются современные технологии, учебные компьютерные классы, тренажёрные средства и электронные симуляторы. В дальнейшем военнослужащие проходят слаживание расчётов, батарей, дивизионов и полков в целом.

Уникальность географического расположения учебных центров вблизи районов интенсивных полётов авиации позволяет отточить весь цикл боевой работы по реальным воздушным целям. На протяжении всего цикла обучения особое внимание уделяется внедрению опыта действий подразделений войсковой ПВО в зоне проведения спецоперации.

Таким образом, подразделение ПВО, освоив современный ЗРК в стенах учебного центра, способно с максимальной эффективностью решить любую задачу по отражению удара воздушного противника.

Источник изображения: redstar.ru

– Как и где проходит подготовка граждан, которые служили в войс­ковой ПВО и призваны из запаса в ходе частичной мобилизации?

– Военнослужащие, ранее проходившие службу в войсковой ПВО, призванные из запаса и назначенные на должности в воинские формирования противовоздушной обороны, направляются в наши учебные центры для прохождения подготовки по военно-учётной специальности.

Для их подготовки разработана специальная программа, основным направлением в которой является восстановление знаний, навыков и умений, приобретённых ранее, и их совершенствование с учётом опыта, полученного в ходе СВО. Обязательным условием является выполнение боевых стрельб.

– Александр Петрович, у вас есть возможность с помощью «Красной звезды» поздравить с профессиональным праздником ветеранов войсковой ПВО, подчинённых, специалистов оборонки, которые разрабатывают и выпускают вооружение и военную технику для вой­сковой ПВО.

– Высокий моральный дух, профессионализм и мастерство наших воинов войсковой ПВО позволяют утверждать, что ключи от неба находятся в надёжных руках. Они свято исполняют свой воинский долг – зорко стоять на страже воздушных рубежей Отчизны, хранить родную землю.

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником весь личный состав, ветеранов, гражданский персонал, учёных, конструкторов, работников промышленности. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в ратном деле на благо укрепления обороноспособности нашей Родины, а ветеранам – не стареть душой и подольше оставаться в строю!

Никита САХАРОВ