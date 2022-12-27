Крикалев: продление срока эксплуатации МКС требует согласования со всеми министерствами

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Продление срока эксплуатации Международной космической станции (МКС) требует согласования со всеми министерствами, а также предоставления в правительство России дополнительных обосновывающих материалов. Об этом в понедельник сообщил директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Как мы говорили, прорабатывается вопрос с продлением полета российскиого сегмента МКС. Вернее, скажем так, продление [полета] всей станции - решение принимается всеми партнерами, большинство партнеров уже посмотрело и подтвердило возможность этого продления. Ну и для того, чтобы это решение было принято, послали документы в правительство с предложением продлить полет станции. До этого момента РКК "Энергия" говорила нам о технической возможности, говорила о необходимых мероприятиях, чтобы это продолжение было технически реализовано. Но сейчас правительство попросило прислать дополнительные обосновывающие материалы, говорящие о технической возможности, и попросило согласовать решение с другими министерствами", - сказал он журналистам.

По словам Крикалева, этим вопросом планируется заняться "сразу после праздников".