Войти
РИА Новости

Шойгу поблагодарил Общественный совет при Минобороны за помощь

513
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу поблагодарил Общественный совет за помощь в мобилизации и работу в войсках

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни Вооруженных сил России, в частности за работу в патриотическом воспитании молодежи, за помощь в мобилизации, работу в войсках и поддержку семей военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны России.

"Я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы делаете, за ту помощь, поддержку и за ваше самое активное участие во всех наших делах, будь то частичная мобилизация или работа в войсках, работа с семьями тех, кто у нас там, как у нас говорят, "на переднем крае". И, конечно, все то что вы делаете, ложится, как и труд многих других, в основу, в фундамент нашей победы. Поэтому спасибо вам за это", - сказал Шойгу.

В ходе заседания Совета общественники рассказали министру о результатах своей деятельности за 2022 год, а также поделились планами работы в следующем году.

Шойгу также вручил членам Совета ведомственные награды, в том числе медали "За укрепление боевого содружества", "Памяти героев Отечества" и "За вклад в конгрессно-выставочную деятельность".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
26.08.2020
Армейские международные игры служат укреплению сотрудничества между странами-участницами, заявил Алиев, принимая Шойгу
31.10.2018
Сергей Шойгу: выход США из ДРСМД повлечет серьезные последствия для Европы
19.04.2018
Ростех досрочно передал Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8АМТШ
16.03.2017
Современная система электронной картографической информации установлена Группой «Кронштадт» в центре геопространственной информации Минобороны РФ
01.02.2016
Главы военных ведомств РФ и САР подвели итоги операции ВКС России в Сирии
30.07.2013
Российские военные активизировались на суше, на море и в воздухе
06.03.2013
Нужен и после отставки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 20:35
  • 40406
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 20:20
  • 121
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 14:21
  • 1
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 27.12 14:07
  • 1
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 27.12 01:04
  • 3
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году