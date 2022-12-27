Шойгу поблагодарил Общественный совет при Минобороны за помощь

Шойгу поблагодарил Общественный совет за помощь в мобилизации и работу в войсках

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в жизни Вооруженных сил России, в частности за работу в патриотическом воспитании молодежи, за помощь в мобилизации, работу в войсках и поддержку семей военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны России.

"Я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы делаете, за ту помощь, поддержку и за ваше самое активное участие во всех наших делах, будь то частичная мобилизация или работа в войсках, работа с семьями тех, кто у нас там, как у нас говорят, "на переднем крае". И, конечно, все то что вы делаете, ложится, как и труд многих других, в основу, в фундамент нашей победы. Поэтому спасибо вам за это", - сказал Шойгу.

В ходе заседания Совета общественники рассказали министру о результатах своей деятельности за 2022 год, а также поделились планами работы в следующем году.

Шойгу также вручил членам Совета ведомственные награды, в том числе медали "За укрепление боевого содружества", "Памяти героев Отечества" и "За вклад в конгрессно-выставочную деятельность".