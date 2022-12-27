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ТАСС

Роскосмос: пролив хладагента из "Союза" не влияет на безопасность работ в открытом космосе

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«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA
«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA.
Источник изображения: NASA TV

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты пришли к выводу, что пролив хладагента из радиатора пилотируемого корабля "Союз МС-22", пристыкованного к Международной космической станции (МКС), не повлияет на безопасность работ в космосе. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в понедельник.

"Корабль никак не используется даже в качестве подстраховки во время выхода [в открытый космос], работы были приостановлены. Анализ показал, что пролив компонента на безопасность работ не влияет, поэтому планирование работ по выходам будет продолжено", - сказал Крикалев, не уточнив новые даты выходов в открытый космос. 

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